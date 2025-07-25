احتفالاً بالعيد القومي.. خصم 50% على تذاكر مهرجان الصيف بالإسكندرية

أعلنت وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع محافظة الإسكندرية عن تخفيض أسعار تذاكر مهرجان "صيف الأوبرا 2025" بنسبة 50%، لتبدأ من 150 جنيهًا فقط، وذلك في إطار دعم إتاحة الفنون لشرائح أوسع من الجمهور، وتعزيز السياحة الثقافية في المدينة الساحلية، وذلك احتفالاً بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية.

ويقام المهرجان للمرة الأولى داخل ستاد الإسكندرية التاريخي، خلال الفترة من الأحد 27 يوليو حتى الخميس 31 يوليو.

ويضم المهرجان عروضًا فنية متنوعة تجمع بين الأصالة والحداثة، بمشاركة كوكبة من نجوم الموسيقى والغناء، من بينهم: إيهاب توفيق، أحمد جمال، هشام عباس، ريهام عبد الحكيم، خالد سليم، هشام خرما، فريق وسط البلد، نسمة عبد العزيز، إلى جانب فرق الموسيقى العربية بالأوبرا بقيادة الدكتور محمد الموجي والمايسترو أحمد عامر، وبمشاركة عدد من الأصوات الشابة مثل كنزي، ياسر سعيد، حنان عصام، محمد الخولي، فرح الموجي ومحمد حسن.

ويمكن حجز التذاكر المخفضة من خلال ثلاث طرق رئيسية:

* منصة "تذكرتي" الإلكترونية: www.tazkarti.com

* منفذ بيع التذاكر بمسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية)

* شباك التذاكر عند البوابة الرئيسية لإستاد الإسكندرية (بوابة 16).