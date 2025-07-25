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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يكرم أوائل الثانوية العامة 2025 .. غداً

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

يلتقي محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بـ أوائل الثانوية العامة 2025 للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك غداً السبت  الموافق 27 يوليو، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.


ويأتي هذا اللقاء في ضوء تقدير الوزارة للجهد الكبير الذي بذله الطلاب وأسرهم، وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتفوق، حيث سيقوم الوزير بتكريمهم ، باعتبارهم نماذج مُضيئة يُحتذى بها في المجتمع.


وأعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نجاح امتحانات الثانوية العامة هذا العام

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل شئ كان منظم في امتحانات الثانوية العامة 2025 وحدث ما يلي :

  • طرحنا 12 نموذج استرشادي لكل مادة قبل الامتحانات
  • امتحانات الثانوية العامة 2025 كانت بلا أخطاء
  • التجاوزات والغش في امتحانات الثانوية العامة 2025 كانت بنسب ضعيفة جدا وتم التعامل معها
  • امتحانات الثانوية العامة 2025 مرت بلا تسريبات حيث لم يحدث تسريب لأي امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2025 في أي مادة

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن انضباط موسم امتحانات الثانوية العامة 2025 ، كان بفضل تنسيق أجهزة الدولة وإلتزام الغالبية العظمى من الطلاب ،  ومن الطبيعي أن يكون هناك تصرفات فردية في كل المجتمعات .

نتيجة الثانوية العامة 2025 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل أعداد الناجحين في نتيجة الثانوية العامة 2025 في النظامين الجديد والقديم

حيث قد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. النظام الجديد لشعبة (علمي علوم) :

  • تقدم لامتحانات الدور الأول 451453 طالبًا وطالبة
  • حضر منهم 417260 طالبًا وطالبة
  •  بلغ عدد الناجحين 332183 طالبًا وطالبة
  • إجمالي نسبة نجاح بلغت 79.6%.

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. شعبة علمي رياضة (نظام جديد)

  •  تقدم لامتحانات الدور الأول 112619 طالبًا وطالبة
  •  حضر منهم 107947 طالبًا وطالبة
  • بلغ عدد الناجحين 92594 طالبًا وطالبة
  • إجمالي نسبة نجاح بلغت 85.8%.

نتيجة الثانوية العامة 2025 ..  الشعبة الأدبية (نظام جديد)

  • تقدم لامتحانات الدور الأول 174171 طالبًا وطالبة 
  • حضر منهم 159434 طالبًا وطالبة
  • بلغ عدد الناجحين 117407 طالبًا وطالبة
  • إجمالي نسبة نجاح بلغت 73.6%.

نتيجة الثانوية العامة 2025 ..  النظام القديم

  •  بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول 46856 طالبًا وطالبة
  • حضر منهم   44251 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 32163 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 72.7%.
  • بلغ عدد المتقدمين لشعبة علمي علوم (نظام قديم) 30800 طالبة وطالبة، وحضر منهم 29008 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 21212 طالب وطالبة بنسبة نجاح 73.1%.
  • بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام قديم)، فبلغ عدد المتقدمين 5059 طالب وطالبة، حضر منهم 4678 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 3201 طالب وطالبة بنسبة نجاح 68.4%.
  • بالنسبة لشعبي أدبي، فبلغ عدد المتقدمين 10997 طالب وطالبة وبلغ عدد الحاضرين 10565 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين 7750 طالب وطالبة بنسبة نجاح 73.4%.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025

وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة 2025 للعام الدراسي 2024/ 2025 بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%.

أوائل الثانوية العامة 2025 الثانوية العامة 2025 الثانوية العامة وزير التربية والتعليم التربية والتعليم

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