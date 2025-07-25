بعد صدمة المتفوقين في نتيجة الثانوية العامة..| أولياء امور مصر:"عايزين نماذج الإجابة"

أصدرت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء امور مصر بيانا إعلاميا ناشدت خلاله وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة نشر نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2025 على موقعها الرسمي ، حتى يتسني للطلاب مراجعة اجاباتهم لتحديدمدى الاحتياج للتسجيل في تظلمات الثانوية العامة 2025 من عدمه



وقالت مؤسس ائتلاف آولياء أمور مصر : كثيرون من أولياء الامور يشعرون حاليا بصدمة من نتيجة الثانوية العامة 2025 التي ظهرت لأبنائهم مما جعلهم في قلق وتوتر وحيرة ، خاصة أهالي الطلاب المشهورين بتفوقهم في سنوات الدراسة السابقة

وأوضحت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر ، أن تظلمات الثانوية العامة 2025 ستكون فرصة جيدة للطلاب المتفوقين المتضررين من نتائجهم



واختتمت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر بيانها : يجب على طلاب الثانوية العامة 2025 التعامل مع الواقع الان والبحث عن التخصصات المناسبة ، حيث لا يفيد البكاء علي اللبن المسكوب كما ان رد الفعل العنيف قد يؤدي الي ازمات نفسية لابنائنا وقد يحدث ما لا يحمد عقباه

تظلمات الثانوية العامة 2025

من جانبها ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تظلمات الثانوية العامة 2025 لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2024 / 2025؛ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 / 7 / 2025.

وقد تقرر فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2025 من نتائج امتحان الدور الأول لمدة (خمسة عشر يومًا) تبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025 حتى يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025.

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2025

- سداد مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

- التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونياً من خلال رابط تظلمات الثانوية العامة 2025

رابط تظلمات الثانوية العامة 2025

اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 يعمل بداية من الأحد ويمكن الدخول عليه بالضغط على

‏ https://tazalom.emis.gov.eg

الإجراءات المتبعة أثناء تظلمات الثانوية العامة 2025

- حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة .

- الاتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر .

- يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة.

- يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

تظلمات الثانوية العامة 2025 .. الإجراءات المتبعة بعد مراجعة الإجابات من اللجان الفنية المختصة

- فى حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.

- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان .

- تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ اجراءات إخطار وزارة التعليم العالى (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.