الإسماعيلي يفوز على سبورتنج في أول تجارب الفريق بالإسكندرية

فاز الإسماعيلي على منافسه سبورتنج بهدف دون رد وذلك خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم في أول مباريات الفريق التحضيرية خلال معسكره المغلق بالإسكندرية استعدادا للموسم الجديد.

هدف المباراة الوحيد سجله جناح الفريق مروان حمدي.

بدأ الفريق اللقاء بتشكيل جاء كالتالي ..

أحمد عادل عبد المنعم .. حارس مرمى.

الدفاع .. محمد نصر ، محمد عمار ، عبد الله محمد، محمد سمير .

الوسط .. محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح ، مروان حمدي ، محمد خطاري ، عمر القط.

الهجوم .. محمد زيدان.

وحرص المدير الفني الجزائري ميلود حمدي على تجريب مجموعة من الخطط الفنية والتكتيكية خلال اللقاء.