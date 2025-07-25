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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مفيش شبهات |رد حاسم من التعليم على المشككين في نتيجة الثانوية العامة 2025

شادي زلطة
شادي زلطة
ياسمين بدوي

أدلى شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بأول رد على ما أثير بشأن التشكيك في نتيجة الثانوية العامة 2025 وأنباء أخطاء التصحيح وظلم الطلاب 

قال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن منظومة امتحانات الثانوية العامة 2025 ، وإجراءات التصحيح التي تمت في الكنترولات ، كلها إجراءات مشددة وصارمة ولا يشوبها  أي شبهات تؤدي لوجود أخطاء ، فالوزارة تعي جيدأ أن امتحانات الثانوية العامة 2025 مرتبطة ارتباط وثيق بمصير ومستقبل الطلاب

وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : نؤكد لجميع الطلاب والأهالي ، أنه بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 ، قررنا فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2025 لأي طالب يريد أن يطمئن على البابل شيت او ورقة الأسئلة المقالية الخاصة به في أي مادة ، مشيراً إلى أنه سيتم السماح للطلاب المتظلمين بالاطلاع على نموذج الإجابة الرسمي ، ولو له ملاحظات يدونها فوراً 

وشدد شادي زلطة على أنه بناءا على توجيهات ومتابعة مشددة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، فالوزارة ستلتزم بمنح الطلاب المتظلمين أي درجات تثبت تظلمات الثانوية العامة 2025 احقيتهم فيها  ، وستتولى الوزارة إبلاغ مكتب التنسيق بأي تعديل او درجات مستحقة للطالب

وحذر شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من كم الشائعات المتداولة بالسوشيال ميديا ، و التي تشكك في إجراءات التصحيح ، مؤكدا أن جميعها شائعات مضللة وتهدف لإثارة الجدل والتشكيك في أي مجهود رسمي تبذله وزارة التربية والتعليم .

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لديها فريق عمل يحرص على المتابعة المستمرة والمتواصلة على مدار الساعة لكل ما ينشر على السوشيال ميديا بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025  ، وقد رصدنا فوضى معلومات مغلوطة ، ونناشد الجميع بالحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات 

تظلمات الثانوية العامة 2025

من جانبها .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تظلمات الثانوية العامة 2025 لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2024 / 2025؛ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 / 7 / 2025.

وقد تقرر فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2025 من نتائج امتحان الدور الأول لمدة (خمسة عشر يومًا) تبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025 حتى يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025.

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2025

- سداد مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

- التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونياً من خلال رابط تظلمات الثانوية العامة 2025

رابط تظلمات الثانوية العامة 2025

اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 يعمل بداية من الأحد ويمكن الدخول عليه بالضغط على

https://tazalom.emis.gov.eg 

الإجراءات المتبعة أثناء تظلمات الثانوية العامة 2025

- حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة .

- الاتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر .

- يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة.

- يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

تظلمات الثانوية العامة 2025 .. الإجراءات المتبعة بعد مراجعة الإجابات من اللجان الفنية المختصة

- فى حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.

- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان .

- تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ اجراءات إخطار وزارة التعليم العالى (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.

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