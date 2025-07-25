مصرع صغير وإصابة والده في حادث بالمنوفية

سادت حالة من الحزن بين أبناء قرية مليج في مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عقب وفاة صغير وإصابة والده في حادث على طريق شبين الكوم مليح.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بحادث تصادم بين دراجة نارية وميكروباص علي طريق شبين الكوم مليج.

بالانتقال تبين إصابة شاب سائق الدراجة النارية وتم نقله إلي مستشفي شبين الكوم في غيبوبة.

فيما سقط نجله الصغير داخل ترعة من شدة الحادث ولم يعرف احد إلا بعد إفاقة الاب من الغيبوبة ليتم البحث عن الطفل.

وتمكنت قوات الانقاذ من انتشال جثمان الصغير أنس لتسود حالة من الصدمة بين الجميع حيث تم تشييع جثمان الصغير الي مثواه الأخير في مقابر الأسرة بقرية مليج.

فيما يرقد الاب داخل العناية المركزة في حالة صحية سيئة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.