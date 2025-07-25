روبن أموريم: راشفورد إلى برشلونة.. وجارناتشو وسانشو قد يبقيان في أولد ترافورد

أطلق المدير الفني لمانشستر يونايتد، البرتغالي روبن أموريم، تصريحات حاسمة رسمت ملامح فترة الانتقالات الصيفية الجارية داخل "أولد ترافورد"، مؤكدًا أن بقاء بعض النجوم غير الراغبين في الاستمرار مع الفريق لا يزال خيارًا مطروحًا في حال عدم وصول عروض تتوافق مع مطالب النادي المالية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجمعة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يستعد الفريق لمواجهة وست هام في أولى مبارياته الودية، أكد أموريم أن أسماء بارزة مثل أليخاندرو جارناتشو، أنتوني، جادون سانشو، وتيريل مالاسيا، أبدوا رغبتهم في الرحيل، إلا أن الإدارة لن تسمح برحيل أي لاعب بأقل من القيمة المحددة.

وقال أموريم: "نحن لا نقلق بشأن القيمة السوقية لهؤلاء اللاعبين إذا لم نجد العرض المناسب، فلكل لاعب أسبابه؛ البعض يبحث عن دقائق لعب أكثر، وآخرون يريدون تحديات جديدة، ونحن نحترم ذلك. لكن إن لم تصل العروض إلى المستوى المطلوب، فسيبقون معنا دون شك".

وأوضح المدرب البرتغالي أن الإدارة، ممثلة في الرئيس التنفيذي عمر برادة والمدير الرياضي جايسون ويلكوكس، وضعت أسعارًا واضحة لكل لاعب، ولن تتم أي صفقة ما لم يتم الالتزام بهذه التقديرات. كما أشار إلى أن بعض الأندية قد تترقب حتى اللحظات الأخيرة من "الميركاتو" لمحاولة إتمام صفقات بأسعار منخفضة، إلا أنه شدد على جاهزيته لاستقبال اللاعبين مجددًا في صفوف الفريق، قائلاً: "أنا مستعد لعودتهم، وسيكون لدينا منافسة أكبر داخل المجموعة، ومن يريد اللعب في كأس العالم عليه أن يُثبت نفسه هنا".

راشفورد إلى برشلونة وبداية هجومية جديدة

وفي تحول لافت، أعلن أموريم عن موافقة النادي على إعارة المهاجم ماركوس راشفورد إلى برشلونة لمدة موسم واحد، في خطوة تعكس تغييرات جذرية في هيكل الخط الأمامي للفريق، والذي تم تدعيمه بالتعاقد مع الثنائي الهجومي ماتيوس كونيا وبرايان مبيومو.

وعلّق المدرب قائلاً: "نعيد بناء الفريق، وعلينا أن نكون حذرين في اختياراتنا. لكن إن لم يحدث جديد، فأنا راضٍ تمامًا عن القائمة الحالية. الأهم أن اللاعبين الموجودين لديهم الرغبة في البقاء والقتال من أجل الشعار".

إشادة قوية بالصفقات الجديدة

وأثنى أموريم على الوافدين الجدد، مؤكدًا أن مانشستر يونايتد أصبح فريقًا أفضل بوجود برايان مبيومو وماتيوس كونيا، مشيرًا إلى أن كليهما يتمتع بالمرونة التكتيكية التي تسمح لهما باللعب كمهاجمين صرحاء أو على الأطراف.

وتابع قائلاً: "لدينا زيركيزي وهويلوند أيضًا، ونعمل على تعزيز الانسجام بينهم. لا يهم من سيكون أساسيًا الآن، فالميدان هو الفيصل. لقد اخترنا لاعبين متواضعين رغم العروض الكبيرة التي تلقوها من أندية تشارك في دوري أبطال أوروبا، لكنهم فضّلوا الانضمام إلى مشروع مانشستر يونايتد، وهذا محل تقدير كبير بالنسبة لي".

واختتم أموريم تصريحاته برسالة طمأنينة لجماهير اليونايتد، مفادها أن المشروع يسير بخطى ثابتة، وأن اختياراته مبنية على رؤية فنية طويلة الأمد، هدفها إعادة النادي إلى مكانته الطبيعية بين كبار أوروبا.