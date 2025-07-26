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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قرآن يتلى وأجيال تربى.. استكمال فعاليات مكاتب التحفيظ بالوادى الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد عن استكمال فعاليات مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بمساجد المديرية، وسط إقبال كبير وتفاعل لافت من النشء والأطفال، الذين توافدوا على هذه المكاتب حبًا في كتاب الله وحرصًا على حفظه وتلاوته، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبإشراف الشيخ عبد المهيمن السيد محمد مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد.

وأكد الشيخ عبد المهيمن السيد محمد مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، أن العمل في هذه المكاتب يتم وفقًا لضوابط الوزارة وتحت إشراف مباشر من الأئمة، بما يضمن تحقيق رسالة المسجد في بناء الإنسان المسلم على أسس من الرحمة، والاعتدال، والانتماء لدينه ووطنه، مشيرا إلى أن هذه الجهود في إطار خطة وزارة الأوقاف الرامية إلى تفعيل دور المساجد في البناء التربوي والروحي، من خلال دعم ونشر مكاتب التحفيظ التي تُعنى بزرع القيم الإيمانية، وتشكيل وعي قرآني أصيل لدى مختلف الفئات العمرية.


وأضاف مدير الأوقاف بالمحافظة، أن هذه المكاتب تهدف إلى تحفيظ القرآن الكريم لجميع الفئات العمرية، بدءًا من الأطفال وحتى كبار السن، وغرس القيم الإسلامية والأخلاقية لدى النشء بمنهج تربوي معتدل، و تعليم أحكام التجويد وتصحيح التلاوة بإشراف نخبة من الأئمة المتميزين، و إعداد جيل من الحُفّاظ يمثل مصر في المسابقات القرآنية محليًا ودوليًا، ونشر الثقافة القرآنية وتعزيز الارتباط الروحي بكتاب الله في المجتمع.

وأوضح عيد المهيمن، أن وزارة الأوقاف تُولي اهتمامًا خاصًا بمكاتب التحفيظ الموجهة للأطفال، مع مراعاة الجوانب النفسية والتربوية، وتنظيم اختبارات دورية تقيس مستوى التقدم وتشجّع على التفوق والاستمرار.

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