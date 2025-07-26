ياسين مرعي: تأقلمت على طريقة لعب الأهلي.. وأسعى لتفيذ أفكار الجهاز الفني

قال ياسين مرعي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن انضمامه للأهلي مع بداية فترة الإعداد كان له أثر إيجابي على سرعة تأقلمه، ومنحه فرصة ذهبية لفهم طريقة اللعب وتنفيذ أفكار الجهاز الفني، خاصة في ظل تنوع الأساليب والخطط التي يسعى المدير الفني لتنفيذها، الأمر الذي ساعده على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة.

وأعرب مرعي عن سعادته الكبيرة بتحقيق حلمه بالانضمام للنادي، مؤكدًا أن ذلك جاء بعد سنوات من الجهد والتركيز والعمل المستمر من أجل استحقاق مكانة الانضمام للنادي الأهلي.

وأضاف مرعي: سعيد بثقة جماهير الأهلي منذ انضمامي للنادي، وأتمنى أن أكون على قدر تلك الثقة، وأن أُقدم المستوى الذي يليق بهم، خاصة أن دعمهم كان حاضرًا عند انضمامي للفريق.

وأضاف: هدفي هو التتويج بكل البطولات مع الأهلي، والاستفادة من كل العناصر داخل الفريق، سواء من خلال المنافسة أو تطوير الأداء، بما يخدم مصلحة الفريق بشكل عام.