برلمانية لطلاب الثانوية العامة: لا تيأسوا من النتيجة والمستقبل مليء بالفرص

وجهت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مجموعة من النصائح والتوجيهات لطلاب الثانوية العامة عقب إعلان نتائجهم، مؤكدة أن هذه المرحلة لا تمثل نهاية الطريق، بل هي مجرد خطوة في بداية مسيرتهم التعليمية والحياتية.

وقالت الجزار في تصريحاتها :" لكل طالب وطالبة بعد ظهور النتيجة، سواء حققتم ما كنتم تتمنون أو واجهتم تحديات غير متوقعة، تذكروا دائما أن هذه المرحلة ليست سوى خطوة واحدة في رحلتكم التعليمية والحياتية."

وأضافت: "إذا كانت النتيجة كما تمنيتم، فهنيئا لكم، هذه ثمرة جهد وتفاني وهي خطوتكم الأولى نحو تحقيق أحلامكم الجامعية والمهنية.. استمتعوا بهذا الإنجاز، ولكن تذكروا دائمًا أن النجاح الحقيقي يكمن في استمرار التعلم والتطور."

ودعت الطلاب إلى استغلال هذه المرحلة للانطلاق نحو مستقبل مشرق، مشددة على أهمية السعي المستمر نحو التميز وعدم التوقف عند أي عقبة.

وتابعت: "إذا لم تكن النتيجة كما توقعتم، فلا تيأسوا أبدا، فالحياة مليئة بالفرص البديلة والمسارات المتنوعة."