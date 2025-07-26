ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق فى كابينة كهرباء بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق فى كابينة كهرباء بمنطقة أرض الحافي بحي غرب شبرا الخيمة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كان اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بتصاعد دخان من كابينة كهرباء بالمنطقة المشار إليها.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارتي إطفاء مدعومتين بسيارة إسعاف.

وبفضل جهود رجال الإطفاء، تمت السيطرة الكاملة على الحريق، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق كان اشتعالًا جزئيًا بكابينة الكهرباء، وقد تم التنسيق مع فني الكهرباء المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتمت السيطرة على الموقف بالكامل وعودة الهدوء إلى المنطقة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في أسباب الحريق.