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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى شوقي يتعاقد مع ريتشارد الحاج لإنتاج وتوزيع أغانيه

مصطفى شوقي وريتشارد الحاج
مصطفى شوقي وريتشارد الحاج
سعيد فراج

أعلن المنتج ريتشارد الحاج عن تعاقده رسميًا مع المطرب مصطفى شوقي، بهدف التعاون في ادارة المحتوى وخطة الانتاج لمجموعة من المشروعات الفنية خلال الفترة المقبلة، تتضمن إصدار عدد من الأغاني "السينجل"، وتحضير ألبوم جديد، إلى جانب تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية.

وقال ريتشارد الحاج في تصريحات خاصة، إن مصطفى شوقي يُعد من الأصوات المميزة على الساحة الغنائية، وصاحب موهبة حقيقية ونجاحات ملموسة، مشيرًا إلى أن لديه جماهيرية كبيرة وحضورًا قويًا على المسرح.

 وأضاف أن التعاون يشمل التحضير لأكثر من أغنية جديدة مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين، سيتم الكشف عن تفاصيلها خلال الأسابيع المقبلة.

من جانبه، أعرب المطرب مصطفى شوقي عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أن وجود منتج لديه رؤية فنية واضحة يمثل دعمًا كبيرًا لأي مطرب. وأضاف أن المنتج الناجح لا يقتصر دوره على التمويل فقط، بل يمتد إلى صياغة استراتيجية متكاملة لمسيرة الفنان، مشددًا على ثقته الكاملة في رؤية ريتشارد الحاج، وحرصه على تقديم محتوى موسيقي متجدد يتماشى مع تطلعات الجمهور.

مصطفى شوقي

يُذكر أن مصطفى شوقي حقق شهرة واسعة من خلال عدد من الأغنيات التي تصدرت قوائم الاستماع، من أبرزها "ملطشة القلوب" التي حققت ملايين المشاهدات، إلى جانب "ربع ساعة"، و"وحشتوني"، و"ضارب عليوي"، والتي أكدت مكانته كأحد أبرز الأصوات التي تجمع بين الطرب والإيقاع العصري، في مشهد موسيقي متنوّع ومتجدد.

ريتشارد الحاج المنتج ريتشارد الحاج مصطفى شوقي المطرب مصطفى شوقي

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