بعد توليه مديرا لأمن المنوفية .. من هو اللواء علاء الجاحر

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات وزارة الداخلية السنوية.

حيث أصدر قرارا بتولي اللواء علاء الجاحر مديرا لأمن المنوفية بدلا من اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية.

واكدت مصادر أن اللواء علاء الجاحر من محافظة أسيوط وكان يشغل نائب لمدير أمن الجيزة وتدرج في عدد من المناصب الأمنية القيادية ومعروف عنه الحزم والاجتهاد والتعاون.

وتابعت المصادر، أن اللواء علاء الجاحر هو نجل شقيق اللواء يونس الجاحر عضو مجلس النواب عن دائرة ديروط وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان .

وكان وزير الداخلية قد اعتمد حركة تنقلات وزارة الداخلية في عدد من المحافظات حيث تم تعيين مدراء للأمن جدد في عدد من المحافظات وحركة تنقلات بين المديرين.