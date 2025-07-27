إطلالة صيفية لأنس بوخش من الساحل الشمالي برفقة محمد فراج وداليا شوقي

نشر الإعلامي الإماراتي أنس بوخش مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، وثّق خلالها لحظات من إجازته الصيفية في الساحل الشمالي، والتي قضاها برفقة الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة داليا شوقي.

وظهر بوخش في الصور وهو يستمتع بأجواء الصيف على الشاطئ، وعلّق على المنشور قائلاً: «هلا بالساحل»، في إشارة إلى سعادته بالأجواء والمكان.

تصدر مسلسل كتالوج بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور ، الأعلى مشاهدة على منصة نتفليكس فى مصر والدول العربية، كما تصدر الأعلى بحثاً على محرك البحث "جوجل" حيث تصدر التريند فى مصر والسعودية والأردن والدول العربية، ولم يختلف الأأمر عن تصدره تريند موقع "إكس" تويتر سابقاً.

ونال المسلسل إشادات واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما لاقى تفاعلاً كبيراً بين مستخدميه .

وأثنى النقاد والفنانين على العمل وكافة عناصره من إخراج وتمثيل وسيناريو وتصوير وديكور حيث حظى باهتمامات مشاهديه.



