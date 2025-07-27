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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهاجم الزمالك السابق يكشف عن المراكز التى يحتاجها الفريق

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

أكد أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، أن هناك حالة من السرية التامة حول صفقات القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال جعفر في تصريحات تليفزيونية، "الصفقات التى تم عقدها حتى الآن جيدة ولكن سنحكم عليها من خلال المباريات الرسمية وأتمنى أن يتحملوا ضغوط نادي الزمالك عكس الأندية التي لعبوا فيها، وأتمنى التعاقد مع لاعب جناح أيمن ومهاجم".

وأضاف: "عمرو ناصر إضافة قوية لخط الهجوم فهو لاعب مشاكس داخل منطقة الجزاء وصفقة جيدة للغاية في الخط الأمامي مع ناصر منسي وأحمد شريف".

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اقترب حسام عبد المجيد، قلب دفاع الفريق، من الاستمرار فى الزمالك الموسم القادم، بعد فشل محاولته للرحيل وخوض تجربة الاحتراف الأوروبي، رغم رفض اللاعب تمديد تعاقده الذى ينتهى بعد موسمين، حتى الآن.

وطلب البلجيكى يانيك فيريرا، مدرب فريق الزمالك، التعاقد مع جناح أيمن أجنبى لتعويض رحيل أحمد سيد زيزو وعدم وجود من يشغل هذا المركز فى الوقت الحالي، خاصة مع اعتماد المدرب على ناصر ماهر فى صناعة اللعب واللعب المحورى من وسط الملعب.

وعبر المدرب عن استيائه بسبب فشل التعاقد مع الفرنسى تيدى أوكو، لاعب لوزيرن السويسري، الذى انتقل إلى الدورى السعودي، رغم وصول اللاعب للقاهرة وخضوعه للكشف الطبى عن طريق إدارة الزمالك الرياضية، قبل أن تفشل المفاوضات المادية، كما أثار عدم قدرة إدارة التعاقدات على إنهاء صفقة المغربى بلال ولد الشيخ، لاعب فوليندام الهولندي، تساؤل المدرب، الذى عقد جلسة مع جون إدوارد، المدير الرياضي، خلال معسكر الفريق فى العاصمة الإدارية، وطلب منه ضرورة إنهاء طلبات واحتياجات الفريق الفنية قبل انطلاق الموسم، رغم أن المدرب كان يرغب فى ضم جميع الصفقات خلال المعسكر، لدمج اللاعبين الجدد، ومنحهم فرصة التأقلم مع اللاعبين، ووعد المدير الرياضى بتوفير كل طلبات المدير الفنى قبل انطلاق الدورى وغلق باب القيد.


 

أحمد جعفر أحمد جعفر نجم الزمالك الزمالك نادي الزمالك عمرو ناصر

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