3 مرات فقط.. متي يحمل محمد صلاح شارة القيادة؟

طالب أسطورة نادي ليفربول، أيان راش، بمنح النجم محمد صلاح شارة نائب قائد الفريق، بعد انتقال ترينت ألكسندر-أرنولد إلى ريال مدريد، مستندا إلى ما وصفه بـ"رمزية إصابة الكتف" التي تعرض لها صلاح أمام الفريق الملكي قبل 7 أعوام، كدليل على صلابته وإصراره.

متي يحصل محمد صلاح على شارة القيادة؟

وقال راش، الهداف التاريخي للنادي، في تصريحات لصحيفة ليفربول إيكو، "صلاح يجب أن يكون نائباً لفان دايك.. إنه عنصر أساسي وما زال في قمة عطائه. كنت سعيداً جداً بتمديد عقده لعامين إضافيين".

وأضاف: "منذ إصابته الشهيرة في نهائي دوري الأبطال 2018، لم يتعرض لأي إصابة حقيقية.. هذا يوضح التزامه بلياقته، وحرصه على النجاح، ومساعدته الدائمة للاعبين الشباب".

وأشار راش، إلى أن صلاح ليس فقط قدوة هجومية داخل الملعب، بل هو أيضاً قائد بالروح، قائلاً: "كما يقود فان دايك الدفاع، صلاح يمثل القدوة في الهجوم".

أرقام تاريخية راش الاول وصلاح الثالث

ويتربع أيان راش على قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول بـ346 هدفاً في 660 مباراة، بينما يحتل محمد صلاح المركز الثالث بـ245 هدفاً خلال 401 مباراة، منذ انضمامه إلى النادي في صيف 2017 قادماً من روما الإيطالي.

صلاح يرتدي شارة القيادة ويكرم الراحل جوتا

وشهدت مباراة ليفربول الودية أمام بريستون، التي أقيمت يوم 13 يوليو الجاري على ملعب "ديبديل"، ارتداء صلاح شارة القيادة للمرة الثالثة في مسيرته مع "الريدز".

وجاء ذلك خلال اللقاء التحضيري استعداداً للموسم الجديد، والذي بدأ بدقيقة صمت تكريماً للبرتغالي الراحل ديوغو جوتا.

مناسبات حمل الشارة

وسبق لصلاح أن ارتدى شارة القيادة في مناسبتين أمام برايتون في مايو الماضي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المرة الأولى له كقائد في "البريميرليغ".

و في مواجهة بورنموث ضمن كأس الرابطة الإنجليزية خلال موسم 2023-2024، حين كافأه المدرب على دوره القيادي وخبرته داخل وخارج المستطيل الأخضر.

موسم تاريخي للنجم المصري

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، الذي انتهى في مايو الماضي.

كما نال جائزة هداف المسابقة بعد تسجيله 29 هدفاً، متفوقاً بفارق 6 أهداف عن السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل.

وبهذا الإنجاز، بات صلاح متساوياً مع النجم الفرنسي السابق تييري هنري، بعدما توج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الرابعة في مسيرته.

ولم يكتفِ قائد منتخب مصر بذلك، بل حصل أيضا على جائزة أفضل صانع ألعاب في "البريميرليج" بعدما صنع 18 هدفاً، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أعظم نجوم ليفربول عبر التاريخ.