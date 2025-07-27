أعلنت قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، عن مواعيد مباريات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لموسم 2025-2026.
وأقيمت اليوم الأحد قرعة مسابقة الدوري الممتاز، للموسم الجديد فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.
جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2025-2026
الجولة الأولى.. مودرن سبورت × الأهلي
الجولة الثانية.. الأهلي × فاركو
الجولة الثالثة.. راحة
الجولة الرابعة.. غزل المحلة × الأهلي
الجولة الخامسة.. الأهلي × بيراميدز
الجولة السادسة.. إنبي × الأهلي
الجولة السابعة.. الأهلي × سيراميكا كليوباترا
الجولة الثامنة.. حرس الحدود × الأهلي
الجولة التاسعة.. الأهلي × الزمالك
الجولة العاشرة.. كهرباء الإسماعيلية × الأهلي
الجولة الحادية عشرة.. الأهلي × الاتحاد السكندري
الجولة الثانية عشرة.. بتروجيت × الأهلي
الجولة الثالثة عشرة.. الأهلي × المصري
الجولة الرابعة عشرة.. الأهلي × الإسماعيلي
الجولة الخامسة عشرة.. طلائع الجيش × الأهلي
الجولة السادسة عشرة.. الأهلي × وادي دجلة
الجولة السابعة عشرة.. البنك الأهلي × الأهلي
الجولة الثامنة عشرة.. الأهلي × الجونة
الجولة التاسعة عشرة.. سموحة × الأهلي
الجولة العشرين.. الأهلي × زد
الجولة الواحدة والعشرين.. المقاولون العرب × الأهلي