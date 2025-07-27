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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2025-2026

الأهلي
الأهلي
القسم الرياضي

أعلنت قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، عن مواعيد مباريات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لموسم 2025-2026.

وأقيمت اليوم الأحد قرعة مسابقة الدوري الممتاز، للموسم الجديد فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2025-2026

الجولة الأولى.. مودرن سبورت × الأهلي

الجولة الثانية.. الأهلي × فاركو

الجولة الثالثة.. راحة

الجولة الرابعة.. غزل المحلة × الأهلي

الجولة الخامسة.. الأهلي × بيراميدز

الجولة السادسة.. إنبي × الأهلي

الجولة السابعة.. الأهلي × سيراميكا كليوباترا

الجولة الثامنة.. حرس الحدود ×  الأهلي

الجولة التاسعة.. الأهلي × الزمالك

الجولة العاشرة.. كهرباء الإسماعيلية × الأهلي

الجولة الحادية عشرة.. الأهلي × الاتحاد السكندري

الجولة الثانية عشرة.. بتروجيت × الأهلي

الجولة الثالثة عشرة.. الأهلي × المصري

الجولة الرابعة عشرة.. الأهلي × الإسماعيلي

الجولة الخامسة عشرة.. طلائع الجيش × الأهلي

الجولة السادسة عشرة.. الأهلي × وادي دجلة

الجولة السابعة عشرة.. البنك الأهلي × الأهلي

الجولة الثامنة عشرة.. الأهلي × الجونة

الجولة التاسعة عشرة.. سموحة × الأهلي

الجولة العشرين.. الأهلي × زد

الجولة الواحدة والعشرين.. المقاولون العرب × الأهلي

الأهلي مباريات الأهلي جدول مباريات الأهلي قرعة الدوري المصري الدوري المصري

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