مباريات موردن سبورت فى الدور الأول لدوري 2025-2026

أقيمت اليوم الأحد، قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2025 بمقر اتحاد الكرة بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، حيث جاءت مباريات مودرن سبورت بالدور الأول من المسابقة على النحو التالي:

الجولة الأولى:

مودرن سبورت والأهلي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الثانية:

الإتحاد السكندري ومودرن سبورت على ملعب ستاد الإسكندرية

الجولة الثالثة:

مودرن سبورت والزمالك على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الرابعة:

بيراميدز ومودرن سبورت على ملعب الدفاع الجوي

الجولة الخامسة:

مودرن سبورت وحرس الحدود على ملعب ستاد القاهرة

الجولة السادسة:

طلائع الجيش ومودرن سبورت على ملعب جهاز الرياضة

الجولة السابعة:

مودرن سبورت وانبي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الثامنة:

سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت على ملعب ستاد هيئة قناة السويس

الجولة التاسعة:

مودرن سبورت وفاركو