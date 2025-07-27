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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مباريات موردن سبورت فى الدور الأول لدوري 2025-2026

موردن سبورت
موردن سبورت
حسن العمدة

أقيمت اليوم الأحد، قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2025 بمقر اتحاد الكرة بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، حيث جاءت مباريات مودرن سبورت بالدور الأول من المسابقة على النحو التالي:

الجولة الأولى:
مودرن سبورت والأهلي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الثانية:
الإتحاد السكندري ومودرن سبورت على ملعب ستاد الإسكندرية

الجولة الثالثة:
مودرن سبورت والزمالك على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الرابعة:
بيراميدز ومودرن سبورت على ملعب الدفاع الجوي

الجولة الخامسة:
مودرن سبورت وحرس الحدود على ملعب ستاد القاهرة

الجولة السادسة:
طلائع الجيش ومودرن سبورت على ملعب جهاز الرياضة

الجولة السابعة:
مودرن سبورت وانبي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الثامنة:
سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت على ملعب ستاد هيئة قناة السويس

الجولة التاسعة:
مودرن سبورت وفاركو

موردن سبورت قرعة بطولة الدوري المصري الدوري المصري الممتاز الدوري المصري مباريات مودرن سبورت

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