مباريات موردن سبورت فى الدور الأول لدوري 2025-2026

أقيمت اليوم الأحد، قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2025 بمقر اتحاد الكرة بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، حيث جاءت مباريات مودرن سبورت بالدور الأول من المسابقة على النحو التالي:
الجولة الأولى:
مودرن سبورت والأهلي على ملعب ستاد القاهرة
الجولة الثانية:
الإتحاد السكندري ومودرن سبورت على ملعب ستاد الإسكندرية
الجولة الثالثة:
مودرن سبورت والزمالك على ملعب ستاد القاهرة
الجولة الرابعة:
بيراميدز ومودرن سبورت على ملعب الدفاع الجوي
الجولة الخامسة:
مودرن سبورت وحرس الحدود على ملعب ستاد القاهرة
الجولة السادسة:
طلائع الجيش ومودرن سبورت على ملعب جهاز الرياضة
الجولة السابعة:
مودرن سبورت وانبي على ملعب ستاد القاهرة
الجولة الثامنة:
سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت على ملعب ستاد هيئة قناة السويس
الجولة التاسعة:
مودرن سبورت وفاركو