أخبار البحر الأحمر| حملات إزالة مستمرة .. ربط رقمي لتيسير تراخيص المشروعات

شهدت محافظة البحر الأحمر نشاطًا مكثفًا على صعيدين؛ التنسيق الرقمي لتيسير إجراءات التراخيص، ومواصلة حملات إزالة مخالفات البناء ضمن "الموجة 26".

اجتماع تنسيقي لتفعيل الربط الرقمي بين جهاز المشروعات والمراكز التكنولوجية

عُقد اجتماع تنسيقي بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومديري المراكز التكنولوجية والتنظيم بمدن وأحياء البحر الأحمر.

الهدف: ربط شبكة الجهاز بمنظومة المحال العامة لتسهيل إصدار التراخيص المؤقتة للمشروعات الجديدة وتوفيق الأوضاع.

الاجتماع يأتي في إطار الربط الشبكي الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتفعيل منظومة إلكترونية موحدة.

هذه الخطوة تسهّل الحصول على الإفادات التنظيمية، وتوفر الوقت وتقلل المستندات الورقية، وتدعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

جرى خلال الاجتماع مناقشة آليات التنسيق بين الإدارات لضمان سرعة ودقة إصدار الإفادات، مع التأكيد على تقديم دعم فني وتدريب مستمر للعاملين.

حضر الاجتماع نادر عبد الظاهر، رئيس جهاز تنمية المشروعات بالبحر الأحمر، والمهندس سعد فتحي، مدير المراكز التكنولوجية، إلى جانب ممثلي الجهات الفنية والتقنية المعنية.

استمرار حملات إزالة مخالفات البناء بحي شمال الغردقة

في سياق آخر، تواصل رئاسة حي شمال الغردقة تنفيذ حملات إزالة مخالفات البناء تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ضمن أعمال المرحلة السادسة والعشرين من موجات إزالة التعديات.

نجحت الأجهزة التنفيذية في إزالة دور خامس مخالف بالكامل بمنطقة تقسيم الاستاد، قطعة رقم 338، والذي تم بناؤه دون ترخيص.

وأكدت رئاسة الحي أن الحملات مستمرة، ولن يكون هناك تهاون مع أي مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة.

الهدف هو فرض الانضباط العمراني والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة واسترداد حقوق الدولة.