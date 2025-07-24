حملات تفتيشية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم بالغردقة

استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وتعليمات اللواء ياسر محمد حماية رئيس المدينة بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين وضبط الاسعار والتاكد من توافر السلع الأساسية .

قامت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بحملة تفتيشية على عدد( 9 )محلات بحي جنوب عبارة عن كافيهات ومطاعم لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين

واسفرت الحملة على عمل عدد( 4 )محاضر عدم الاعلان عن الأسعار ، و ,( محاضر لعدم وجود شهادات صحية، (3)محاضر نظافة وعمل (5) انذارات وتوقيع أصحاب المحلات عليها لتلافي اشتراطات السلامة والصحة المهنية والصحية والبيئية .

نبهت اللجنة على ضرورة توفير صندوق اسعافات اولية و حاويات قمامة محكمة الغلق تفتح بالقد، وعدم استخدام اواني الطهي الالمونيوم واستبدالها باستالس.

ونفذت الحملة بالتنسيق مع الصحة ، السلامة والصحة المهنية، التموين ، تراخيص محلات جنوب ، البيئة جنوب تحت اشراف مدير عام اللجان والمجالس بالمدينة