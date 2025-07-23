تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و797 شاحنة و194 سيارة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر2247 راكبا بموانيها.

وأوضح المركز - في بيان - أن حركة الواردات شملت 5000 طن بضائع، و399 شاحنة و163 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، و398 شاحنة و31 سيارة.

وأضاف أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة Belagos Express، بينما غادرت السفينتان Alcudia Express والحرية 2، وشهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و251 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آيلة واور.