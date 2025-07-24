أخبار البحر الأحمر.. الغردقة تخطو بثبات نحو مستقبل مستدام.. خطط استثمارية تاريخية وجهود بيئية ميدانية لتعزيز جودة الحياة

في مشهد يعكس التقاء التنمية الحضرية بالوعي البيئي، تواصل مدينة الغردقة تنفيذ رؤيتها الطموحة نحو التحول إلى مدينة خضراء ومتكاملة الخدمات، عبر خطين متوازيين من العمل: خطة استثمارية غير مسبوقة، وحملات توعوية بيئية شاملة ضمن مبادرة "الغردقة الخضراء".

وأعلن اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، اعتماد الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، بمخصصات مالية تتجاوز ضعف ميزانية العام الماضي، في خطوة تمثل قفزة نوعية في مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس المدينة بحضور عدد من القيادات التنفيذية، البرلمانية، وممثلي المجتمع المدني.

وأكد حماية أن هذه الميزانية التاريخية تجسد دعم القيادة السياسية لمحافظة البحر الأحمر، وحرصها على النهوض بالمدينة في كافة القطاعات، من خلال تطوير الطرق، توسيع شبكات الكهرباء، دعم توصيل الغاز الطبيعي، وإنشاء المتنزهات والمساحات الخضراء، بما يعزز المشهد الحضري ويلبي احتياجات المواطنين.

من بين أبرز المشروعات المدرجة: رصف طرق في مناطق الأنتر، السقالة، وذهبية، تركيب أعمدة إنارة حديثة، إنشاء متنزهات وملاعب في مبارك 5 وشارع 27، بالإضافة إلى دعم شبكات الكهرباء في الأحياء الحيوية واستكمال توصيل الغاز إلى المناطق غير المخدومة مثل الكهف، حفر الباطن، وعرابيا.

وعلى صعيد متصل، نفذت إدارة الإعلام والتثقيف البيئي حملة ميدانية بمنطقة حفر الباطن، ضمن مبادرة "الغردقة الخضراء"، التي تستهدف تعزيز السلوك البيئي الإيجابي، وتوعية أصحاب المحال والمقاهي بضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية وأساليب التخلص الآمن من المخلفات الصلبة، حفاظًا على المظهر الحضاري والصحي للمدينة، خصوصًا مع تزايد الحركة السياحية خلال موسم الصيف.

وأوضحت الإدارة العامة لشئون البيئة أن هذه الحملة تأتي في إطار خطة صيفية شاملة تهدف إلى صون المقومات الطبيعية التي تميز الغردقة، وعلى رأسها الشواطئ والشعاب المرجانية، باعتبارها ركيزة أساسية للسياحة البيئية.

وفي ختام فعاليات اليوم، شدد اللواء ياسر حماية على أن النجاح في تحقيق تنمية متوازنة يتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات التنفيذية والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أهمية الرقابة المجتمعية ودور المواطنين في دعم هذه المشروعات، للحفاظ على مكتسبات المدينة وتحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة لسكانها وزوارها على حد سواء.