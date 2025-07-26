قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع ممرضة إثر سقوطها من الطابق السادس بكفر شكر
هدف الأهلي .. بيراميدز يقترب من ضم صفقة أجنبية | خاص
وفاة رضيع نتيجة سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة
حقيقة إصابة كريم فؤاد بالرباط الصليبي.. رد من الأهلي واللاعب
أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم السبت 26-7-2025
وزير الاستثمار: الدولة تستهدف تسھیل حركة التجارة وسھولة انجاز الأعمال
لوموند: قمة بكين تكشف ضعف أوروبا الكبير في مواجهة الصين
بينهم فتاتان.. حبس 6 أشخاص مارسوا البلطجة فى شبرا الخيمة
علامات نقص الحديد في الجسم.. وأفضل طرق علاج الأنيميا
الشيخ محمد أبو بكر يهاجم فتوى إباحة الحشيش: "كفاية فتنة الترند .. الوطن لا يحتمل الفوضى الفكرية"
جارتها وراء الجريمة..العثور على جثة طالبة بعد تغيبها بساعات في قنا
صفقات الأهلي تثير التفاؤل.. محمد شريف وبن رمضان يلفتون الأنظار والبدلاء جاهزون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موسم سياحي نشِط.. مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 24 ألف سائح في يوم واحد

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تواصل حركة الطيران السياحي نشاطها الكثيف على سواحل البحر الأحمر، حيث سجّل يوم استثنائي في كل من مطاري الغردقة ومرسى علم، مع وصول ما يقرب من 24 ألف سائح أجنبي على متن 134 رحلة دولية بين منتظمة وشارتر، قادمة من عدد من العواصم الأوروبية ومدن روسيا.

وبحسب مصادر ملاحية، شهد مطار الغردقة الدولي وحده أعلى معدل وصول يومي خلال الأسبوع الحالي، مع استقبال 100 رحلة جوية نقلت نحو 18 ألف سائح من جنسيات متعددة، أبرزها الألمانية والروسية والبريطانية، التي تصدرت قائمة الجنسيات الوافدة.

أما مطار مرسى علم الدولي، جنوب المحافظة، فقد استقبل بدوره 34 رحلة جوية دولية، حملت على متنها ما يقارب 6 آلاف سائح، ضمن جدول تشغيل مزدحم يعكس الانتعاش السياحي الذي تشهده المنطقة.

يأتي هذا النشاط في إطار استراتيجية حكومية مستمرة لتعزيز قطاع السياحة، حيث تعمل وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، على دعم الربط المباشر بين مطارات البحر الأحمر والأسواق السياحية الكبرى، عبر فتح خطوط طيران جديدة وتقديم تسهيلات تشجيعية لشركات الطيران والسفر.

وتعكس هذه الأرقام مؤشرات واضحة على نجاح الجهود المصرية في تنشيط السياحة الشاطئية، خاصة مع استقرار الأوضاع الأمنية وتنوع المنتج السياحي المقدم، ما يجعل الغردقة ومرسى علم من أبرز الوجهات المفضلة لدى السائح الأوروبي خلال الموسم الصيفي.

البحر الأحمر الغردقة سواحل البحر الأحمر مدينة الغردقة مطار الغردقة الدولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الكليات المتاحة لطلاب العلمي والأدبي في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لهؤلاء الطلاب في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الدبلومات 2025

العلوم الإدارية 65% وهندسة 96% وتجارة 84.1%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

تنسيق الجامعات 2025

رابط المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. التسجيل في هذا الموعد

وزارة الداخلية

حقيقة احتجاز ضابط بقسم شرطة.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

تنسيق الجامعات 2025

منح دراسية.. مفاجأة لبعض طلاب الثانوية العامة 2025 بتنسيق الجامعات الأهلية

وزير التربية والتعليم

موعد تسليم شهادات الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

والد احمد المسلمانى

بعد 45 يومًا من فراق نجله.. وفاة والد أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة

ترشيحاتنا

كتائب إلكترونية - أرشيفية

ماذا ينتظر كتائب الإخوان الإرهابيين الإلكترونية بعد شائعة احتجاز ضابط؟

المخابز

ضبط 4 أطنان دقيق مدعم في حملات مكبرة على المخابز بالمحافظات

الدولار

الداخلية تضبط قضايا إتجار في العملة بـ 4 ملايين جنيه

بالصور

فقدان الوزن وتقوية المناعة.. 10 فوائد مذهلة في تناولت الجرجير يوميا

فوائد تناول الجرجير يوميًا
فوائد تناول الجرجير يوميًا
فوائد تناول الجرجير يوميًا

بسبب ترامب.. فولكس فاجن تسجل خسائر بقيمة 1.5 مليار دولار

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

أول سيارة كهربائية صينية مضادة للرصاص: زيكر 001

زيكر 001
زيكر 001
زيكر 001

فستان كلاسيك.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بظهورها

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد