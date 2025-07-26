موسم سياحي نشِط.. مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 24 ألف سائح في يوم واحد

تواصل حركة الطيران السياحي نشاطها الكثيف على سواحل البحر الأحمر، حيث سجّل يوم استثنائي في كل من مطاري الغردقة ومرسى علم، مع وصول ما يقرب من 24 ألف سائح أجنبي على متن 134 رحلة دولية بين منتظمة وشارتر، قادمة من عدد من العواصم الأوروبية ومدن روسيا.

وبحسب مصادر ملاحية، شهد مطار الغردقة الدولي وحده أعلى معدل وصول يومي خلال الأسبوع الحالي، مع استقبال 100 رحلة جوية نقلت نحو 18 ألف سائح من جنسيات متعددة، أبرزها الألمانية والروسية والبريطانية، التي تصدرت قائمة الجنسيات الوافدة.

أما مطار مرسى علم الدولي، جنوب المحافظة، فقد استقبل بدوره 34 رحلة جوية دولية، حملت على متنها ما يقارب 6 آلاف سائح، ضمن جدول تشغيل مزدحم يعكس الانتعاش السياحي الذي تشهده المنطقة.

يأتي هذا النشاط في إطار استراتيجية حكومية مستمرة لتعزيز قطاع السياحة، حيث تعمل وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، على دعم الربط المباشر بين مطارات البحر الأحمر والأسواق السياحية الكبرى، عبر فتح خطوط طيران جديدة وتقديم تسهيلات تشجيعية لشركات الطيران والسفر.

وتعكس هذه الأرقام مؤشرات واضحة على نجاح الجهود المصرية في تنشيط السياحة الشاطئية، خاصة مع استقرار الأوضاع الأمنية وتنوع المنتج السياحي المقدم، ما يجعل الغردقة ومرسى علم من أبرز الوجهات المفضلة لدى السائح الأوروبي خلال الموسم الصيفي.