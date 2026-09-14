رئيس مدينة القصير يقود حملة لإزالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 1000 متر في العوينة

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الحملات الميدانية للتصدي للتعديات على أراضي أملاك الدولة، ومواصلة تنفيذ أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات، نفذت الوحدة المحلية لمدينة القصير حملة ميدانية بمنطقة العوينة، أسفرت عن إزالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 1000 متر مربع.

وقاد الحملة اللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعدي واسترداد الأرض، مع تكليف الإدارة الهندسية وإدارة الأملاك بسرعة استكمال الإجراءات القانونية المقررة حيال الواقعة.

متابعة ميدانية لمنع عودة التعديات

وأكد رئيس مدينة القصير استمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية بمختلف مناطق المدينة، لرصد أي تعديات أو مخالفات والتعامل معها بصورة فورية وحاسمة، بما يضمن الحفاظ على أراضي أملاك الدولة ومنع عودة التعديات مرة أخرى.

وشددت الوحدة المحلية على مواصلة تنفيذ الحملات ضمن الموجة الـ30، بالتنسيق بين الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات والتعديات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة البحر الأحمر على حماية أراضي الدولة، وفرض الانضباط والتصدي لجميع صور التعدي على أملاك الدولة، بما يدعم جهود الدولة في استرداد حقوقها والحفاظ على ممتلكاتها.