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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يطلق مسابقة للفيلم السياحي

مهرجان الغردقة لسينما الشباب
مهرجان الغردقة لسينما الشباب
سعيد فراج

يطلق مهرجان الغردقة خلال دورته الثالثة في الفترة من 25 وحتي 30  سبتمبر 2025 مسابقة جديدة تضاف إلي مسابقاته الثلاث للأفلام الطويلة والقصيرة ومشاريع الطلبة .

المسابقة الجديدة للفيلم السياحي وتمنح جائزتها للفيلم الذي يدعم ويروج للسياحة في بلاده .

وقع إختيار إدارة المهرجان علي الخبير السياحي الدكتور عاطف عبد اللطيف ليترأس لجنة التحكيم التي ستضم نخبة من السينمائيين العرب والأجانب . 

وأكد " عبد اللطيف" علي أهمية المسابقة في دعم والترويج للسياحة من خلال شاشة السينما 

مشيرا إلي أهمية صناعة الأفلام في إلقاء الضوء علي أهم المقاصد السياحية في العالم لافتا إلي أن هناك دولا كثيرة نجحت في الإستفادة سينمائيا وسياحيا في نفس الوقت  

مشددا علي أن مصر تتمتع بطبيعة سياحية وأثرية تضعها في مقدمة دول العالم كواحدة من أهم المقاصد التي يأتي إليها السياح طوال العام بفضل الطبيعة الخلابة والمناخ الساحر، لافتا إلي أن السينما لغة عالمية لاتحتاج إلي شرح فالرسالة التي يحملها الفيلم سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة تحقق الهدف المطلوب .

وأوضح  أن المسابقة مفتوحة أمام الأفلام الطويلة والقصيرة من إنتاج عامي 2024 و2025 من الأفلام العربية والأجنبية 

من جانبه كشف السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان أنه إلي جانب المسابقة تعقد في إطار فعاليات الدورة الثالثة   ندوة حول العلاقة بين السياحة والسينما تكامل أم تنافر ؟ يشارك فيها عدد كبير من صناع السينما في العالم العربي والأجانب وخبراء السياحة من ضيوف المهرجان، لافتا إلي أهمية المسابقة في الترويج السياحي من خلال صناعة الأفلام خاصة وأن المهرجان يقام بواحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم وهي مدينة الغردقة لذلك يضع المهرجان إهتماما خاصا بها لتحقق الأهداف المرجوة منها سواء في الترويج السياحي أو إنتاج أفلام تسهم في ذلك خلال الفترة المقبلة 

وأوضح  أن باب المشاركة في المسابقة مفتوح حتي نهاية  شهر أغسطس المقبل. 

مهرجان الغردقة لسينما الشباب 

تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وهيئة تنشيط السياحة  ونقابة الهن السينمائية والإتحاد العام للفنانين العرب  وشركة إير  كايرو وسلسلة  فنادق  صن رايز وجمعية مسافرون وشركة ترافلرز  وتعقد دورته الثالثة في الفترة  من 25 وحتي 30 سبتمبر 2025 ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة  ومسابقة للفيلم السياحي كما يخصص المهرجان جائزة  تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ .

الغردقة مهرجان الغردقة مهرجان الغردقة لسينما الشباب سينما

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