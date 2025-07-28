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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسماء أوائل الثانوية العامة بمحافظة أسوان

الثانوية العامة
الثانوية العامة
محمد عبد الفتاح

أعلن محمود بدوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان أسماء أوائل طلاب المحافظة فى امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2025/ 2024، وذلك فى الشعب الثلاث: العلمية علوم، العلمية رياضيات، والأدبية.

وأكد بدوى أن هذا التفوق يعكس جدية الطلاب ودعم أسرهم وجهود معلميهم، موجهاً التهنئة لهم ومتمنياً استمرار نجاحهم خلال المرحلة الجامعية المقبلة، مشيراً إلى أن تعليم اسوان يحرص على دعم المتفوقين باعتبارهم نماذج مشرفة للعملية 

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة بأسوان هذا العام، بلغ 8938 طالب وطالبة، موزعين على 27 لجنة بواقع 26 لجنة عامة ولجنة مكفوفين.

وفى ظل التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لموافقة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

الثانوية العامة

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى للوقوف على ما تم تقديمة من جهود مكثفة مبذولة وملموسة على مدار الأيام الماضية بالقطاع الصحى والمنظومة الجديدة ، مع متابعة آلية تلقى الشكاوى والإستفسارات الواردة للمحافظ من أجل توفير الخدمة والرعاية الصحية المتكاملة للمواطن الأسوانى بالجودة العالية داخل الصروح الطبية .

أكد الدكتور إسماعيل كمال على تقديم كامل الدعم لإنجاح المنظومة الجديدة.

وهو الذى يتطلب الإستمرار على نفس النهج والمستوى من الأداء بين الهيئات الثلاث التى تعمل كفريق واحد يستحق كل الإشادة والتقدير لتذليل أى عقبات أولاً بأول بما يعود بالنفع على المواطن ليلمس بنفسه التقدم الملحوظ فى تلقى الخدمات الطبية والعلاجية بشكل متميز وراقى ووفقاً للمعايير الدولية .

ووجه المحافظ إلى أهمية زيادة منافذ إدارة المستفيدين بمدينة أبو سمبل السياحية من خلال وحدة التكامل ، والمستشفى الدولى لتعريف المواطنين ، وخاصة المغتربين بكيفية تلقى الخدمة الطبية ، والمتاحة لهم حالياً على نفقة الدولة ، فضلاً عن كيفية الإستفادة من منظومة التأمين الصحى الشامل ، والإجراءات الميسرة التى يتم توفيرها والأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل على المنظومة.

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