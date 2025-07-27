190 لجنة.. تجهيز مقار التصويت بأسوان استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ

تعمل محافظة أسوان على قدم وساق، من أجل تهيئة الأجواء أمام الناخبين لأداء حقهم الدستورى فى إنتخابات مجلس الشيوخ والمقرر إجراؤها يومى 4 و 5 أغسطس المقبل .

وشدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة التنسيق الجيد والتعاون بين كافة الجهات المعنية باعتبار ذلك مسئولية مشتركة لإنجاح سير العملية الانتخابية والظهور بالشكل المشرف والراقى، لافتاً إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون أى تمييز أو تحيز لمرشح على آخر حيث يقتصر دور الأجهزة التنفيذية على التجهيز والإعداد الجيد للجان الانتخابية والدعم اللوجستى فقط.

وفى هذا الإطار كلف محافظ أسوان بقيام اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ بالمرور على مقار اللجان الإنتخابية التى يصل عددها إلى 190 لجنة بمختلف المراكز والمدن ، لمتابعة كافة التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان ، مع توفير المناخ الملائم للإدلاء بأصوات الناخبين فى سهولة تامة .

انتخابات

ووجه المحافظ مسئولى المحليات بالمرور الميدانى بشكل دورى على مقار اللجان للتأكد من أعمال النظافة العامة ، بجانب رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغير ذلك من المهام والتكليفات المتنوعة.

فيما قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره للإنجازات التى تمت فى وقت قياسى بقطاع مياه الشرب لتحسين جودة المياه وتوافرها بالكميات المناسبة داخل المناطق الساخنة، وهو الذى يأتى ضمن حزمة من المشروعات الخاصة بالخطة العاجلة لإستدامة مياه الشرب بمدينة أسوان.

وأشاد بالرؤية المبتكرة للتعامل مع المشاكل العامة بأسلوب علمى لوضع الحلول العاجلة والمستقبلية الهادفة لمواجهة التحديات بخطة منهجية ومدروسة لتصبح حلول جذرية من أجل القضاء نهائياً على أى مشاكل أو شكاوى متعلقة.

واستمع محافظ أسوان لشرح تفصيلى عن الأعمال الجارية من رئيس الشركة ، الذى أشار إلى أنه تم تطهير مآخذ المياه العكرة، وإعادة تأهيل عدد 2 طلمبة بمآخذ محطة مياه جبل شيشة ، وتم بالتوازى تنفيذ تعديل مسار خط المياه العكرة قطر 1000 مللى من نوعية GRP بطول 330 متر لتفادى الإنهيارات الصخرية على مسار الخط بمواسير قطر 900 مللى من نوعية HDPE.