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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسوان يتفقد سير العمل بمحطة جبل شيشة لمياه الشرب بالشلال

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد محطة جبل شيشة لمياه الشرب بالشلال لمتابعة جهود تحسين الأداء ورفع الكفاءة بالمحطة بما ينعكس على إنتظام تدفق مياه الشرب بالشكل المطلوب بالمحطة التى تنتج 1600 لتر / ثانية بما يعادل قدرة 136 ألف م2 / يوم لتخدم أكثر من 60 % من سكان مدينة أسوان .

وخلال الجولة التى رافقه فيها المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندس عامر أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المعنية .

فيما قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره للإنجازات التى تمت فى وقت قياسى بقطاع مياه الشرب لتحسين جودة المياه وتوافرها بالكميات المناسبة داخل المناطق الساخنة ، وهو الذى يأتى ضمن حزمة من المشروعات الخاصة بالخطة العاجلة لإستدامة مياه الشرب بمدينة أسوان ، مشيداً بالرؤية المبتكرة للتعامل مع المشاكل العامة بأسلوب علمى لوضع الحلول العاجلة والمستقبلية الهادفة لمواجهة التحديات بخطة منهجية ومدروسة لتصبح حلول جذرية من أجل القضاء نهائياً على أى مشاكل أو شكاوى متعلقة .

مياه الشرب

وحرص المحافظ على الإستماع لمطالب بعض المواطنين الذين ألتقى بهم ، موجهاً المسئولين لسرعة وضع الحلول الفورية وتلبتها وفقاً للإمكانيات المتاحة بالشكل المطلوب.

كما إستمع محافظ أسوان لشرح تفصيلى عن الأعمال الجارية من رئيس الشركة ، والذى أشار إلى أنه تم تطهير مآخذ المياه العكرة ، وإعادة تأهيل عدد 2 طلمبة بمآخذ محطة مياه جبل شيشة ، وتم بالتوازى تنفيذ تعديل مسار خط المياه العكرة قطر 1000 مللى من نوعية GRP بطول 330 متر لتفادى الإنهيارات الصخرية على مسار الخط بمواسير قطر 900 مللى من نوعية HDPE .

وتم أيضاً الإنتهاء من توريد وتركيب 4 وحدات سوفت ستارتر ، و 4 قواطع هوائية 630 أمبير ، مع تعديل حوائر التحكم لتصبح بالتالى 5 طلمبات فى الخدمة ، مع إصلاح ماتور المآخذ ، وإعادة تشغيل الوحدة بكامل طاقتها ، وجارى بالتوازى التنسيق لفك 2 طلمبة بالمآخذ بالتتابع لتنفيذ أعمال إعادة التأهيل ورفع الكفاءة .

كما تم الطرح والترسة لـ 3 طلمبات للمآخذ بنفس مواصفات الطلمبات الحالية ، ومخطط الإنتهاء من التوريد والتركيب بنهاية سبتمبر القادم ، وتم كذلك  توريد وتركيب 4 ونش كهرباء حمولة 3 طن لزوم أعمال الصيانة بالمآخذ ، وتم الإنتهاء من أعمال دهان البتون ، كما تم إعادة تأهيل 4 طلمبات من أصل 8 طلمبات بمحطة جبل شيشة .

ولفت إلى أنه تم الإنتهاء من تركيب عدد 3 طلمبة بعد الإنتهاء من إعادة التأهيل ورفع الكفاءة وإجراء الإختبار بالمركز القومى لبحوث المياه ( معهد الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى ) وتم دخول الطلمبات الخدمة مما أدى إلى إستقرار التشغيل ، وتقديم الخدمة بشكل منتظم ، وتم أيضاً إعادة تأهيل 4 طلمبات من أصل 8 طلمبات بعنبر الطلمبات بالمحطة ، وإحلال وتجديد المرشحات بإجمالى 12 مرشح ، وتوريد وتركيب 96 محبس بأقطار مختلفة بصالة المرشحات ، كما تم إعادة تأهيل جميع المحابس داخل المحطة وتوريد 2 طلمبة غسيل جديدة بعنبر الغسيل ، وتأهيل الطلمبة الثالثة ، وتم كذلك توريد وتشوين 29 محبس فراشة .

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