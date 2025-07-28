طارق العشري: المحيط الكروي المصري لا يعطي الثقة للحكام ويشكك في نواياهم



أكد طارق العشري مدرب الاتحاد السكندري السابق، أن هناك مؤشرات إيجابية من شكل الدوري الممتاز في الموسم المقبل.

وقال العشري في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: بداية الدوري الممتاز اول الشهر المقبل شئ إيجابي للغاية عكس المواسم السابق.

وأضاف: اعتقد ان الأندية أقامت معسكرات اعداد جيدة للموسم المقبل وتدعيمات جيدة ومنذ فترة كبيرة الأندية لم تحصل على قسط من الراحة بسبب تلاحم المواسم.

وتابع: الدوري الموسم الماضي شهد تنافس وندية كبيرة للغاية لحد آخر مباراة في المسابقة بين الأهلي وبيراميدز.

وواصل: من الأشياء الإيجابية للغاية هي إعلان جدول مباريات الدور الأول كاملا وإعلان لائحة العقوبات لكل الأندية وللجميع مطلع عليها بشكل جيد.

وشدد: الموسم الماضي شهد جدلا تحكيميا كبيرا للغاية واعتراضات من جميع الأندية، والتحكيم المصري يفتقد للثقة.

واختتم العشري تصريحاته قائلا؛ المحيط الكروي المصري لا يعطي الثقة للحكام ويشكك في نواياهم، وضد تواجد خبير اجنبي للجنة الحكام ولكن الجميع يخشى الأجنبي مش المصري