مصرع شخصين واصابة ثالث في حادث الطريق الدائري بالبساتين

لقى شخصين مصرعهما وأصيب ثالث في حادث انقلاب سيارة نقل تريلا محملة بالطوب السن على سيارتين ملاكي أعلى الطريق الدائري في البساتين.

شهد الطريق الدائري في البساتين بالقاهرة حادث مروع حيث انقلبت سيارة تريلا محملة بالسن على سيارتين ملاكي باتجاه المنيب.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي افاد بوقوع حادث مروري على الطريق الدائري في البساتين.

على الفور انتقلت اجهزة أمن القاهرة مصحوبة بسيارات الاسعاف لموقع الحادث وتبين انقلاب سيارة تريلا محملة بالطوب السن على سيارتين ملاكي على الطريق الدائري.