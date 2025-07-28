زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب الساحل الشرقي لجزيرة هوكايدو اليابانية

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة الساحل الشرقي لجزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال اليابان، حسبما أفادت الإدارة العامة للأرصاد الجوية في اليابان.

و لم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار كبيرة جراء هذا الزلزال، ولم يصدر أي تحذير من تسونامي.

وضرب الزلزال اليوم الاثنين 28 يوليو 2025، في الساعة 12:10 بالتوقيت المحلي على عمق ضحل معتدل يبلغ 56 كم. قد تتم مراجعة شدة الزلزال ومركزه وعمقه بدقة في غضون الساعات المقبلة.

و أصدر المعهد الوطني الياباني لأبحاث علوم الأرض والقدرة على مواجهة الكوارث (NIED) تقريرا في وقت لاحق، أدرج فيه الزلزال على أنه زلزال بقوة 5.7 درجة.

وبناء على البيانات الزلزالية الأولية، يرجح أن يكون الزلزال قد شعر به العديد من سكان منطقة مركز الزلزال. ومن غير المتوقع أن يسبب أضرارا جسيمة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام يابانية.