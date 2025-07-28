الزراعيين: نؤيد دعوة الرئيس السيسي للعمل الفوري على وقف إطلاق النار

أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، باسم جموع الزراعيين في مصر، تأييده الكامل والداعم لمواقف القيادة السياسية المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وجهودها المستمرة والمخلصة لوقف الحرب ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق ، وذلك في ضوء الكلمة التاريخية التي ألقاها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

ويثمن نقيب الزراعيين دعوة الرئيس السيسي للمجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، للعمل الفوري على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، مشيدًا بالتحركات المصرية الدؤوبة بالتعاون مع الأطراف الدولية، وخاصة الولايات المتحدة وقطر، من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية والإفراج عن الرهائن وفتح المعابر أمام المساعدات.

كما يؤكد الدكتور سيد خليفة أن موقف مصر الثابت من رفض تهجير الفلسطينيين وتمسكها بحل الدولتين يمثل حجر الزاوية في استقرار المنطقة، ويحظى بإجماع وطني من كل فئات الشعب المصري، وفي القلب منهم الزراعيون الذين يؤمنون بعدالة القضية الفلسطينية.

ويشدد نقيب الزراعيين على أن الدور المصري تجاه فلسطين كان ولا يزال دورًا نزيهًا وشريفًا، يستند إلى التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، معربًا عن اعتزاز النقابة وجموع أعضائها بالنهج الإنساني والمسؤول الذي تنتهجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع هذه القضية المصيرية.