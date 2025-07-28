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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي يوجه بتطوير آليات مكافحة الفكر المتطرف وترسيخ الوعي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
البهى عمرو

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري.


ووجه الرئيس السيسي بضرورة المتابعة المستمرة لآليات تنفيذ المبادرة التوعوية "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها الأوقاف مؤخرا، وأنه يتابع مستجدات العمل لصياغة رؤية استراتيجية لتجديد الخطاب الديني.


كما طالب الرئيس السيسي بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز قدرات الأئمة وتأهيل كوادر متميزة قادرة على مواجهة التحديات والارتقاء بمستوى الخطاب الديني، ووجه بتطوير آليات التواصل خاصة في مكافحة الفكر  المتطرف وترسيخ الوعي والإدراك بقضايا العصر.


 

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