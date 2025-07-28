بيراميدز يضم البرازيلي إيفرتون داسيلفا لتدعيم هجومه في الموسم الجديد

أنهى نادي بيراميدز إجراءات التعاقد مع الجناح البرازيلي إيفرتون داسيلفا، قادمًا من نادي بانيك أوسترافا التشيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء التوقيع مع اللاعب؛ بعد مجهودات مكثفة من إدارة التعاقدات بالنادي، برئاسة عمرو بسيوني، بهدف تعزيز القدرات الهجومية للفريق قبل انطلاق موسم كروي حافل بالمنافسات المحلية والقارية والدولية، تحت إشراف الإدارة التنفيذية للنادي بقيادة ممدوح عيد.

ويعد إيفرتون داسيلفا، البالغ من العمر 28 عامًا (من مواليد 28 ديسمبر 1996)، إضافة هجومية مميزة، حيث يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر بالإضافة إلى مركز رأس الحربة، ويتميز بقدرته العالية على تسجيل الأهداف وصناعتها، إلى جانب امتلاكه لمهارات فردية لافتة.

اللاعب البرازيلي سبق له تمثيل عدد من الأندية الأوروبية، أبرزها سلافيا براج وبانيك أوسترافا، وسجل خلال مسيرته مع الفريق التشيكي السابق 30 هدفًا وصنع 13 آخرين في 70 مباراة، ليُسهم في 43 هدفًا إجمالًا.

ومن المتوقع أن يكون داسيلفا أحد الركائز الهامة في مشروع بيراميدز بالموسم الجديد، في ظل سعي النادي للمنافسة على جميع البطولات التي يشارك بها.