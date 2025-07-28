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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ترامب يتنصل من الاعتراف بالمجاعة في غزة.. ويدعو الاحتلال لتغيير نهجه في التعامل مع الأزمة

دونالد ترامب
دونالد ترامب
أحمد العيسوي

في لحظة بدت فيها السياسة أقل أهمية من صور الأطفال الهزيلة على شاشات التلفاز؛ عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رأيه في مأساة غزة، مشيرًا إلى أن ما يُعرض في وسائل الإعلام يعكس معاناة حقيقية، رغم عدم تأكيده وجود مجاعة رسمية. 

وجاء تصريح ترامب؛ ردًا على سؤال يتعلق بتصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نفى فيها وجود أزمة مجاعة في القطاع.

ترامب: الأطفال في غزة يبدون جائعين جدًا

خلال لقائه برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منزله بإسكتلندا، قال ترامب، وفق ما نقلته شبكة "ABC" الأمريكية: "لا أعرف... بناءً على ما يعرضه التلفاز، يبدو أن الأطفال يبدون جائعين جدًا، نحن نقدّم الكثير من المال والطعام، وهناك دول أخرى تكثّف جهودها الآن".

وأضاف: "قلت لإسرائيل إنه ربما يتعين عليهم التعامل مع الأمر بطريقة مختلفة، قدمنا الكثير من المال لقطاع غزة، لكن لم يشكرنا أحد".

ورغم تحفظه على الاعتراف بوجود "مجاعة"، شدد ترامب على أن الأطفال في غزة "يجب أن ينعموا بالغذاء والأمان فورًا".

ستارمر: كارثة إنسانية مكتملة الأركان في غزة

أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي يزور ترامب حاليًا، فقد وصف الوضع الإنساني في غزة بكلمات أكثر وضوحًا، قائلًا إنها "كارثة مطلقة"، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لاحتواء الأزمة التي تطال الأطفال والمدنيين الأبرياء.

أرقام مؤلمة من غزة

بالتزامن مع تصريحات ترامب، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 14 شخصًا، بينهم طفلان، لقوا حتفهم خلال 24 ساعة فقط بسبب سوء التغذية الحاد.

وأفادت باستشهاد 29 فلسطينيًا آخرين جراء غارات جوية إسرائيلية منذ منتصف ليل أمس.

ترامب غزة نتنياهو الأطفال الغذاء

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