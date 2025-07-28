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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر وكندا تبحثان تعزيز العلاقات ودعم جهود وقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية والهجرة يلتقي بنظيرته الكندية
وزير الخارجية والهجرة يلتقي بنظيرته الكندية
علي صالح

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الإثنين،  أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين المنعقد في نيويورك.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أشادا بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وكندا، وبحثا سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية. ومن ناحيته، أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتشجيع الشركات الكندية على الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال خلال السنوات الأخيرة. كما شدد على أهمية البناء على نتائج الجولة الثانية عشرة من المشاورات السياسية بين البلدين، والتي تضمنت زيارة وفد من رجال الأعمال المصريين إلى العاصمة الكندية أوتاوا في أبريل الماضي.

كما أطلع الوزير عبد العاطي نظيرته الكندية على الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في ظل الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. وقد أعربت الوزيرة الكندية عن تقديرها للجهود المصرية المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وفي ختام اللقاء، دعا وزير الخارجية نظيرته الكندية إلى زيارة مصر، والتي أعربت من جانبها عن تطلعها لإتمام الزيارة في أقرب فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بالعلاقات المصرية-الكندية إلى آفاق أرحب.

مصر وزير الخارجية بدر عبدالعاطي كندا وزيرة الخارجية الكندية نيويورك

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