الإسماعيلي يتعادل سلبيا مع زد بلقاء ودي اليوم

تعادل نادي الإسماعيلى مع فريق زد سلبيًا فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم الإثنين، فى إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وشهدت المباراة تعرض محمد عبد السميع لاعب وسط الإسماعيلي، لكدمة قوية في العضلة الأمامية، وتم استبدال اللاعب فور تعرضه للإصابة، حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي تمهيدا لاستعادة جهوده في أسرع وقت.

وتعد مباراة زد، هى السادسة التى يخوضها الفريق استعدادا للدورى، والثالثة فى معسكر برج العرب بعدما لعب أمام سبورتنج والسكة الحديد مودرن.

وتتبقى لفريق الإسماعيلى مباراة واحدة خلال معسكر الإسكندرية بناء على طلب ميلود حمدى، حيث يواجه الإسماعيلى فريق سموحة 31 يوليو الجارى.