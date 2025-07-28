بعد اقتراب رحيل نجمه.. كونتي يحدد 3 لاعبين لخلافته

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب دان ندوي، نجم فريق نابولي من الرحيل إلى نوتنجهام فورست، وترشيح لاعبين لخلافته.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، بدأ أنطونيو كونتي، المدير الفني للفريق، في دراسة عدد من البدائل الهجومية ذات الطابع الهجومي السريع في الدوري الإنجليزي، مع وجود أسماء بارزة على طاولة المفاوضات أبرزها: فيديريكو كييزا لاعب ليفربول، رحيم ستيرلينج جناح تشيلسي، وجاك جريليش لاعب مانشستر سيتي.

وأفادت تقارير بأن كونتي اجتمع مؤخرًا مع رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس والمدير الرياضي جيوفاني مانا لمناقشة الخطط المستقبلية لما تبقى من فترة الانتقالات، مع التركيز على تدعيم الخط الأمامي بصفقة من العيار الثقيل.