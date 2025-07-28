بتحارب في بلدي.. مصطفى عسل يثير الجدل برسالة غامضة

شارك مصطفى عسل، لاعب الاسكواش، رسالة غامضة أثارت الجدل.

وكتب مصطفى عسل عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “لازم وجود حل مش ممكن، الواحد بيتحارب في بلده من أشخاص معينة السنين دي كلها وساكت”.

وأضاف مصطفى عسل: “أرجو التدخل السريع قبل فوات الأوان، وهكشف عن كل حاجة”.

ويعد مصطفى عسل من أبرز نجوم اللعبة حاليا، حيث صعد بسرعة إلى قمة التصنيف العالمي، وحقق عدة ألقاب كبرى خلال المواسم الماضية، ما جعله محط أنظار جماهير الإسكواش حول العالم.

وخسر مصطفى عسل لقب بطولة العظماء الثمانية 2025، والتي أقيمت في تورنتو بدولة كندا، أمام الويلزي جويل مكين بنتيجة 3-0.