أبراج لا تتحمل حرّ الصيف وتعيش أصعب أيامها مع ارتفاع الحرارة.. هل أنت منهم؟

مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، تختلف قدرة الناس على التحمّل من شخص لآخر. وفي علم الفلك، يُعتقد أن للأبراج دورًا في كيفية تفاعل الأشخاص مع الطقس، خاصة حرارة الصيف القاسية. فبعض الأبراج تعاني بشكل ملحوظ وتجد نفسها محاصَرة بالتوتر والضيق في هذه الأجواء الحارّة.

أبراج لا تتحمل حرّ الصيف وتعيش أصعب أيامها:

برج السرطان (21 يونيو – 22 يوليو):

رغم أنه برج مائي، إلا أن مواليد السرطان يفضلون الأجواء المعتدلة والبقاء داخل البيت. الحرارة تؤثر على مزاجهم وتزيد من حساسيتهم، فيلجؤون للعزلة ويبتعدون عن الضوضاء والازدحام.

برج العذراء (23 أغسطس – 22 سبتمبر):

العذراء يكره التعرّق والفوضى الناتجة عن الحر، ويعاني من الإحساس بعدم النظافة رغم محاولاته المستمرة في التنظيم. الحرّ يخرجهم من دائرة الراحة ويزيد من توترهم.

برج الحوت (19 فبراير – 20 مارس):

مواليد الحوت عاطفيون للغاية، ويجدون صعوبة في التعامل مع التغيرات المناخية القاسية. حرارة الصيف تجعلهم يميلون للكسل والانعزال، ويبحثون دائمًا عن الهروب إلى أماكن باردة.

برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير):

رغم أنه برج ترابي معروف بالتحمل، إلا أن الجدي يجد صعوبة في الإنتاج والعمل تحت وطأة الحرّ، فيشعر بالإرهاق سريعًا ويحتاج إلى فترات راحة أطول من المعتاد.

برج الميزان (23 سبتمبر – 22 أكتوبر):

يعشق الجمال والأناقة، وحرارة الصيف تفسد مظهره ومزاجه. التعرّق، اضطراب البشرة، وصعوبة تنسيق الإطلالات الصيفية تزعجه بشدة، مما يجعله يمرّ بأيام صعبة نفسيًا وجسديًا.