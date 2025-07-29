لتلبية الطلب المتزايد.. تشغيل قطارات مكيفة ونوم يومية إلى مرسى مطروح خلال الصيف

في إطار جهود الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتعزيز خدمات النقل الجماعي وتقديم أعلى مستويات الجودة لجمهور الركاب، أعلنت الهيئة تشغيل عدد من القطارات المكيفة وقطارات النوم على خط (القاهرة – مرسى مطروح) والعكس، لتلبية الطلب المتزايد على السفر إلى محافظة مطروح خلال موسم الصيف.

ويتم تشغيل قطارات (ثالثة مكيفة) بشكل يومي، حيث يقوم القطار رقم 939/940 من القاهرة الساعة 05:50 صباحًا ويصل إلى مرسى مطروح الساعة 13:35 ظهرًا، كما ينطلق القطار رقم 1933/1934 من القاهرة يوميًا في تمام الساعة 23:10 ويصل مطروح الساعة 07:00 صباح اليوم التالي. أما القطار رقم 1935/1936 فيتحرك من مرسى مطروح الساعة 13:45 ظهرًا ويصل القاهرة الساعة 20:55 مساءً، ويغادر القطار رقم 942/943 من مرسى مطروح الساعة 21:00 مساءً ليصل إلى القاهرة الساعة 04:15 صباحًا.

وتشمل الخدمة أيضًا قطارات (نوم + ثانية أسباني مكيفة)، حيث يعمل القطار رقم 773/772 من القاهرة إلى مرسى مطروح أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 22:05 مساءً ليصل الساعة 05:40 صباحًا، بينما يعمل القطار رقم 775/774 من مرسى مطروح إلى القاهرة أيام الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 22:30 مساءً ويصل الساعة 05:35 صباحًا.

نفس المواعيد السابقة

أما قطارات (أولى + ثانية أسباني مكيفة)، فيتحرك القطار رقم 773/772 من القاهرة إلى مرسى مطروح أيام الأحد والثلاثاء والخميس في نفس المواعيد السابقة، فيما ينطلق القطار رقم 775/774 من مرسى مطروح إلى القاهرة أيام الاثنين والأربعاء والجمعة الساعة 22:30 مساءً ويصل الساعة 05:35 صباحًا.

كما تشمل الخدمة اليومية قطارات (روسي تهوية) حيث يقوم القطار رقم 1205/1206 من القاهرة الساعة 06:45 صباحًا ويصل إلى مرسى مطروح الساعة 15:35 عصرًا، بينما يغادر القطار رقم 1209/1208 من مرسى مطروح الساعة 08:00 صباحًا ويصل إلى القاهرة الساعة 17:20 مساءً.

وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتوفير خدمات نقل آمنة ومريحة تلبي احتياجات الركاب خلال موسم الصيف، خاصة إلى الوجهات الساحلية ذات الإقبال المتزايد، وتجدد التزامها بتعزيز كفاءة التشغيل وتيسير حركة السفر بين المحافظات، بما يواكب تطلعات المواطنين ويدعم خطط الدولة لتنشيط السياحة الداخلية. ولمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقع الهيئة:



https://www.enr.gov.eg/Ar/Default.aspx

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