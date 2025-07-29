مقـ.تل شخصين في حادثة طعن قرب جسر البرج بوسط لندن

لقي شخصان حتفهما وأصيب آخران في هجوم طعن داخل شركة بلندن، امس الاثنين، وتم نقل المصابين الاثنين إلى المستشفى، من بينهما المشتبه به الذي كان في حالة حرجة، حسبما أفادت الشرطة.

ولم تكشف الشرطة عن أية تفاصيل حول الشركة التي وقعت فيها الجريمة أو الدوافع المحتملة وراء الجريمة.بحسب "سكاي نيوز عربية".

كما لم يتم الكشف عن أسماء أي من الضحايا أو المشتبه به.



ولقي رجل ( 58 عامًا) حتفه في مكان الحادث في منطقة ساوثوارك وسط لندن، كما قالت شرطة العاصمة، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وتوفي شاب (27 عامًا) متأثرًا بجراحه في المستشفى.

وقالت رئيسة المباحث الكبرى إيما بوند، إنها لا تعتقد أن الهجوم له علاقة بالإرهاب.

وتم اعتقال رجل في الثلاثينيات من العمر على صلة بالحادث، لكن الشرطة أكدت أن حالته خطيرة. وتم نُقل رجل خر إلى المستشفى لكن من المتوقع أن ينجو بحياته.