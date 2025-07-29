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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد البنهاوي يكشف مفاجأة بشأن فتوح.. تفاصيل

فتوح
فتوح
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي  محمد البنهاوي مفاجأة جديدة بشأن اللاعب أحمد فتوح نجم الزمالك عبر تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد ببرنامج “ملعبON”.

وقال محمد البنهاوي: “فتوح تأخر عن تدريبات الزمالك بالكلية الحربية ما قبل أزمة حفل راغب علامة.. وبعد تعرضه للعقوبة من الإدارة غادر إلى العين السخنة لحضور حفل افتتاح خاص بدون إذن”.

وكان قد أثنى علاء عبد الغني، لاعب الزمالك السابق، على ما يقوم به جون إدوارد، المدير الرياضي بالنادي، مع الفريق في الوقت الراهن، مطالبًا بالصبر على التجربة.

وقال علاء عبد الغني، خلال لقاء مع الإعلامي ماركو مراد، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «هناك سرية داخل نادي الزمالك وهذا جيد جدًا، وجون إدوارد يقوم بعمل جيد في الفريق».

وأردف قائلًا: «نجوم الزمالك السابقون عليهم دعم النادي في الوقت الحالي ومساندة جون إدوارد، وأطالب جمهور الزمالك بالصبر على التجربة، ولو حصل نتيجة سيئة في البدايات لا تبدأ بالهجوم».

وتحدث عبد الغني عن أن جون إدوارد لعب دورًا في تواجد جيسفالدو فيريرا مديرًا فنيًا لنادي الزمالك في 2015.

ورأى علاء عبد الغني أن المشكلة الوحيدة التي يجب أن يحلها نادي الزمالك هي مشكلة أحمد فتوح، مستطردًا: «أولا أقول رحيل اللاعب فهو لاعب جيد ولكن يجب الوقوف إلى جوار اللاعب وعلاجه بشكل نفسي من أجل.

وحول رأيه فيما يحدث مع أحمد عبد القادر، قال عبد الغني: «الأهلي لا يرغب في إنهاء التعاقد مع عبد القادر خوفًا من أن اللاعب سيذهب لنادي الزمالك»، مضيفًا أن اللاعب سيصبح نجم مصر إذا انضم لنادي الزمالك.

فتوح الاهلي الزمالك

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