4 وظائف مطلوبة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء عن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة في عدد من التخصصات.

وذلك في ضوء أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

التخصصات المطلوبة

وتشمل الوظائف التي أعلنت عنها مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء مايلي:

-مدير إدارة تعليمية

-موجه عام / أول / مادة / نشاط (إعدادي – ثانوي – ابتدائي – خدمات تربوية)

-مدير مدرسة (ابتدائي – إعدادي – ثانوي – لغات رسمية ومتميزة)

-وكيل مدرسة (ابتدائي – إعدادي – ثانوي – لغات رسمية ومتميزة)

وظائف للمعلمين

شروط التقديم

-أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوي.

-يشترط أن يكون المتقدم من شاغلي وظيفة معلم أول "أ" على الأقل لمدة سنتين، أو "معلم خبير" أو "كبير معلمين" بحسب الوظيفة المتقدم إليها.

-تقديم شهادة الصلاحية المعتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

-تقديم صحيفة أحوال إلكترونية حديثة، وصور من تقارير الكفاية لعامي 2022 / 2023 و2023 / 2024.

-اجتياز المقابلة الشخصية أمام لجنة القيادات.

-تقديم تحليل معتمد يفيد بعدم تعاطي مواد مخدرة من مستشفى العريش العام فقط.

طريقة التقديم على الوظائف

يُقدم الطلب باليد باسم وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إلى لجنة التنسيق المختصة بديوان عام المديرية، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان على البوابة الحكومية الرسمية ولوحة الإعلانات بالمديرية.