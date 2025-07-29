رفع إشغالات وإزالة تعديات بإهناسيا في بني سويف استعدادا لانتخابات الشيوخ

في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وتحت إشراف أحمد علاء، رئيس مركز ومدينة إهناسيا، نفذت الوحدة المحلية عددًا من الجهود الميدانية استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث تابع رئيس المركز تجهيز مقرات اللجان الانتخابية بالمدينة واطلع على جاهزيتها، كما تفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي والإدارة الهندسية لضمان سرعة إنجاز ملفات التصالح.

فيما قامت إدارة الإشغالات والإعلانات برفع الإعلانات غير المرخصة، من عدة مواقع منها طريق المستشفى وشارع جمال عبد الناصر، مع رفع الإشغالات والتحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية النويرة بإصلاح عطل كهربائي بمحول أرض السيجلة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، حيث تم إصلاح العطل وإعادة التيار.

بينما شهدت قرية العواونة تنفيذ إزالة عدة حالات تعدٍ على أملاك الري بحرم مصرف محمد إسماعيل بناحية قرية قلها، وتمت الإزالة بحضور جهة الولاية والجهات الأمنية.

في حين شهدت الوحدات المحلية القروية أعمالًا مكثفة لرفع المخلفات وتمهيد الطرق وصيانة كشافات الإنارة، إضافة إلى متابعة ملفات التصالح والتقنين والتصدي لأية أعمال بناء مخالفة في مهدها، إلى جانب أعمال تهذيب الأشجار ورفع الأشواك بمحيط المصالح الحكومية، تعزيزًا لجودة الخدمات وتحسين بيئة العمل بالمرافق العامة.