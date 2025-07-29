مدرب نيوكاسل يعترف بصعوبة الاحتفاظ بإيزاك وسط اهتمام ليفربول المتصاعد

أقرّ إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، بأن مستقبل مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك لم يعد بالكامل تحت سيطرته، في ظل تصاعد اهتمام نادي ليفربول بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان ليفربول قد أبدى اهتمامًا أوليًا بضم إيزاك، قبل أن يتجه لاحقًا للتفاوض مع الفرنسي هوجو إيكيتيكي، إلا أن إعجابه بالمهاجم السويدي البالغ من العمر 25 عامًا ما زال قائمًا، بحسب تقارير بريطانية.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس"، قال هاو: "إيزاك لا يزال لاعبًا في صفوف نيوكاسل، وهو مرتبط بعقد طويل معنا، وما زلنا نتحكم إلى حد ما بما سيحدث لاحقًا له".

وأضاف المدرب الإنجليزي: "أتمنى بصدق أن يبقى معنا، فكل الاحتمالات لا تزال مطروحة، لكن الحقيقة أن الأمر لا يقع تمامًا ضمن نطاق سيطرتي".

وأوضح هاو أن إدارة نيوكاسل لم تتلقَ حتى الآن أي عرض رسمي لضم اللاعب، قائلًا: "لم يصلنا أي عرض حتى الآن من أي نادٍ، وأمنيتي الوحيدة أن نرى أليكس مستمرًا معنا الموسم المقبل".

ويمتد عقد إيزاك الحالي مع نيوكاسل حتى عام 2028، ما يمنح النادي موقعًا تفاوضيًا قويًا في حال دخول أي نادٍ في مفاوضات رسمية، حيث تقدر إدارة الماكبايس قيمة اللاعب السوقية بنحو 150 مليون جنيه إسترليني، ما يجعله أحد أبرز الأسماء في السوق الصيفي الجاري.

ويُعد إيزاك من الركائز الأساسية في تشكيل نيوكاسل، حيث ساهم بشكل كبير في تحسين الأداء الهجومي للفريق خلال الموسم المنقضي، ما جعل مراقبته أمرًا حتميًا من قِبل كبار أندية البريميرليج.