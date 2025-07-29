قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكهرباء تطمئن أهالي الجيزة: إصلاحات محولات جزيرة الدهب تسير بخطى متسارعة وإطلاق التيار قريبًا
النيابة العامة تأمر بحصر أموال المذيعة سارة خليفة ومنعها من السفر
صحة غزة: 113 شهيدًا و637 مصابًا خلال 24 ساعة من التصعيد العنيف
موقف مصر من أزمة غزة | وخبير عن كلمة الرئيس: شاملة ومحورية وجاءت في توقيت حساس
عدد شهداء قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 يتجاوز 60 ألف شهيد
مرصد الأزهر يحذر من تيك توك: منصة تجنيد خطيرة للقُصّر في إسبانيا
بشاكوش و7 طعـ.ـات أنهوا حياتها.. القصة الكاملة لمقـ.ـتل محفظة قرآن على يد زوجها في المحلة الكبرى
النيابة العامة: إحالة سارة خليفة و27 آخرين إلى الجنايات للاتجارفى المخدرات
ألمانيا متورطة.. الكرملين: موسكو ملتزمة بعملية السلام لتسوية الصراع في أوكرانيا
الحرارة 38 درجة.. انتهاء الموجة الحارة اليوم.. وتوقعات بسقوط أمطار
الجمعة والسبت .. المصريون بالخارج يصوتون بـ انتخابات مجلس الشيوخ
أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب نيوكاسل يعترف بصعوبة الاحتفاظ بإيزاك وسط اهتمام ليفربول المتصاعد

إيزاك
إيزاك
إسلام مقلد

أقرّ إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، بأن مستقبل مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك لم يعد بالكامل تحت سيطرته، في ظل تصاعد اهتمام نادي ليفربول بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان ليفربول قد أبدى اهتمامًا أوليًا بضم إيزاك، قبل أن يتجه لاحقًا للتفاوض مع الفرنسي هوجو إيكيتيكي، إلا أن إعجابه بالمهاجم السويدي البالغ من العمر 25 عامًا ما زال قائمًا، بحسب تقارير بريطانية.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس"، قال هاو: "إيزاك لا يزال لاعبًا في صفوف نيوكاسل، وهو مرتبط بعقد طويل معنا، وما زلنا نتحكم إلى حد ما بما سيحدث لاحقًا له".

وأضاف المدرب الإنجليزي: "أتمنى بصدق أن يبقى معنا، فكل الاحتمالات لا تزال مطروحة، لكن الحقيقة أن الأمر لا يقع تمامًا ضمن نطاق سيطرتي".

وأوضح هاو أن إدارة نيوكاسل لم تتلقَ حتى الآن أي عرض رسمي لضم اللاعب، قائلًا: "لم يصلنا أي عرض حتى الآن من أي نادٍ، وأمنيتي الوحيدة أن نرى أليكس مستمرًا معنا الموسم المقبل".

ويمتد عقد إيزاك الحالي مع نيوكاسل حتى عام 2028، ما يمنح النادي موقعًا تفاوضيًا قويًا في حال دخول أي نادٍ في مفاوضات رسمية، حيث تقدر إدارة الماكبايس قيمة اللاعب السوقية بنحو 150 مليون جنيه إسترليني، ما يجعله أحد أبرز الأسماء في السوق الصيفي الجاري.

ويُعد إيزاك من الركائز الأساسية في تشكيل نيوكاسل، حيث ساهم بشكل كبير في تحسين الأداء الهجومي للفريق خلال الموسم المنقضي، ما جعل مراقبته أمرًا حتميًا من قِبل كبار أندية البريميرليج.

إيدي هاو نيوكاسل يونايتد ألكسندر إيزاك إيزاك نادي ليفربول ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقطاع الكهرباء بالحيزة

لحين تركيب دوائر جديدة.. انقطاع الكهرباء عن الجيزة مستمر لليوم الرابع

حادث مطروح

فسحة تحولت إلى مأساة.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على طريق مطروح - الإسكندرية

وزير الكهرباء في موقع العطل

مصدر يكشف موعد عودة الكهرباء واستقرارها بالجيزة

حادث ارشفية

مصرع شخص وإصابة 58 آخرين في حادث على طريق الإسكندرية مطروح

موعد صرف معاشات أغسطس2025

موعد صرف معاشات شهر أغسطس2025

الايجار القديم

تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل

رمضان صبحي

رمضان صبحي.. من نجم للملاعب إلى قفص الاتهام| تفاصيل

رمضان صبحي

القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة.. تعرف على السبب

ترشيحاتنا

أرشيفية

صحة غزة: ارتفاع متواصل في أعداد الشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر

صورة أرشيفية

الهلال الأحمر: الممر المصري هو الأكبر لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة

غزة

جيش الاحتلال يرفض تأمين شاحنات المساعدات لغزة

بالصور

منافسة بورش.. بولستار تطلق سيارة خارقة للاعبي كرة القدم

بولستار
بولستار
بولستار

أطعمة تقوى الذاكرة للأطفال

اطعمة تقوى الذاكرة للاطفال
اطعمة تقوى الذاكرة للاطفال
اطعمة تقوى الذاكرة للاطفال

سيارة ملياردير خارقة قد تصبح أغلى مكلارين في العالم

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

12 طريقة تخلصك من الأرق وقلة النوم

12 طريقة تخلصك من الارق وقلة النوم
12 طريقة تخلصك من الارق وقلة النوم
12 طريقة تخلصك من الارق وقلة النوم

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية

وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية لبحث التعاون الثنائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد