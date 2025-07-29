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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبده عطيف: جواو فيليكس صفقة ذهبية للنصر وسيتألق تحت قيادة جيسوس

جواو فيليكس
جواو فيليكس

أشاد النجم السعودي الدولي السابق عبده عطيف بصفقة انتقال البرتغالي جواو فيليكس إلى صفوف النصر خلال الميركاتو الصيفي الحالي، معتبرًا أنها صفقة مثالية على كافة الأصعدة، خاصة مع وجود المدرب البرتغالي جورجي جيسوس على رأس القيادة الفنية للفريق.

وفي تصريحات عبر قناة "العربية"، أكد عطيف أن جواو فيليكس يتفوق على أوتافيو من حيث القيمة الفنية والتكتيكية، موضحًا: "في جميع الأحوال، صفقة جواو فيليكس أفضل من أوتافيو، لأنه من نوعية اللاعبين الذين لا يخدمهم أسلوب اللعب دائمًا، لكنه يتألق عندما يُوظف في المكان الصحيح، وتحديدًا خلف المهاجم".

وأضاف عطيف أن جيسوس يعرف كيف يوظف قدرات فيليكس، استنادًا إلى تجاربه السابقة، متابعًا: "أتوقع أن يجد فيليكس نفسه سريعًا مع جيسوس في النصر، لأن المدرب البرتغالي سيضعه في مركزه المفضل، كما كان يفعل سابقًا مع لاعبين مثل سافيتش ومالكوم في الهلال، بوضعهم خلف المهاجمين".

وأكد عطيف أن فيليكس لا يُمثل فقط تعويضًا لرحيل ساديو ماني، بل يُعد إضافة هجومية مزدوجة للفريق، قائلاً: "جواو يملك مهارات فردية كبيرة، ويجيد اللعب في أكثر من مركز، سواء كصانع ألعاب أو على الأطراف، كما يتمتع بقدرة مميزة على التسجيل وصناعة الأهداف".

وتوقع عطيف أن ينسجم اللاعب البرتغالي بسرعة مع الأسلوب الجماعي الذي يفرضه جيسوس، موضحًا: "المدرب يعتمد على الضغط الجماعي والدفاع المنظم، وأعتقد أن فيليكس سيظهر التزامًا واضحًا بالواجبات الدفاعية ضمن هذه المنظومة".

وتتطلع جماهير النصر لرؤية فيليكس بقميص "العالمي" في الموسم الجديد، خاصة وأنه سيشكل إضافة نوعية للخط الأمامي بجانب النجم كريستيانو رونالدو، ما يفتح الباب أمام ثنائية هجومية أوروبية لافتة تحت قيادة المدرب جورجي جيسوس.

عبده عطيف جواو فيليكس النصر

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