إحالة مختصن بوحدة قروية في أشمون للنيابة لتحصيل أموال بالمخالفة للقانون

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أحد المختصين بإحدي الوحدات القروية بمركز ومدينة أشمون للنيابة العامة واستبعاده من الوحدة لتقصيره في أداء مهام واجبه الوظيفي وقيامه بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين بشكل غير رسمي وبالمخالفة للقانون ، جاء ذلك بناء على مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون .

وتبين من خلال فحص إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ومراجعة دفاتر تحصيل الرسوم عدم وجود صور واصول لعدد من إيصالات بأرقام ومجموعات مختلفة وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات ذات الصلة .

وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين ، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المال العام .