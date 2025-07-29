جواو فيليكس بعد انضمامه إلى النصر: متحمس للعمل مع جيسوس وسعيد بجودة الفريق

عبر النجم البرتغالي جواو فيليكس عن سعادته الكبيرة بانضمامه رسميًا إلى صفوف نادي النصر السعودي، مؤكدًا حماسه لخوض تجربة جديدة في دوري روشن، والعمل تحت قيادة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس.

وجاءت تصريحات فيليكس ضمن فيديو تقديمي نشره الحساب الرسمي للعالمي عبر منصة "إكس"، عقب إعلان الصفقة بشكل رسمي اليوم، حيث قال:

"أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى هذا الفريق الكبير، الذي يضم مجموعة رائعة من اللاعبين، وأشعر أنني في المكان المناسب لتحقيق النجاحات".

وتحدث اللاعب عن العلاقة التي تجمعه بالمدرب جيسوس، موضحًا: "لقد تحدث إلي المدرب خورخي جيسوس عدة مرات من قبل، وأعرف أنه يحبني، وقد أخبرني بذلك، وتحدث عن الأمر لبعض زملائي في المنتخب البرتغالي.. لذلك أخيرًا سأعمل معه".

وأضاف النجم البرتغالي: "أنا متحمس للبداية وأتطلع لتقديم كل ما أستطيع لمساعدة الفريق، وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق النجاحات مع النصر".

وكان نادي النصر قد أعلن مساء الثلاثاء عن التعاقد مع جواو فيليكس قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 30 مليون يورو تُسدد على دفعتين، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد 2025-2026.

يأتي انضمام فيليكس ليُعزز خط هجوم النصر، بجوار النجوم الكبار أمثال كريستيانو رونالدو وساديو ماني، في ظل طموحات النادي لحصد الألقاب المحلية والقارية.

يُذكر أن فيليكس لعب خلال الموسم الماضي معارًا إلى ميلان الإيطالي، حيث خاض 21 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفًا، فيما شارك مع تشيلسي قبلها في 40 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا وصنع هدفين.