غدا.. طرح فيلم المغامرة والرعب Fear Below

يستعد الجمهور لمغامرة مليئة بالرعب والإثارة مع فيلم الرعب الجديد Fear Below للمخرج ماثيو هولمز، والذي يبدأ عرضه في دور السينما المصرية من الأربعاء 30 يوليو.

وهو فيلم إثارة يغوص في عالم البحار المحفوف بالمخاطر، وتتولى Four Star Films مهام توزيع الفيلم.

تدور قصة الفيلم في فترة الأربعينات من القرن الماضي، حيث تستعين عصابة من المجرمين بفريق من الغواصين المحترفين في أستراليا، لتحديد موقع سيارة غارقة في نهر، لكن جهودهم تُحبط بسبب سمكة قرش قاتلة في المياه. عندما يكتشف الغواصون أنهم يعملون مع مجرمين قساة يحاولون استعادة سبائكهم الذهبية المسروقة، تظهر العصابة وحشية لا تقل عن وحشية القرش الذي ينتظرهم في الأعماق.

الفيلم من إنتاج مايكل فافيل وبيتر فلانري، وتصوير بيتر سزيلفستر، وتأليف أنجيلا ليتل، ويشارك في بطولته هيرميون كورفيلد (The Last Jedi)، إلى جانب جيك رايان، والممثل المرشح لجوائز جاكوب جونيور ناينجول (High Ground)، وآرثر أنجل (The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader).

في أكتوبر 2024، عُرض الفيلم لأول مرة في مهرجان مونستر فيست السينمائي في أستراليا، حيث فاز بجائزة أفضل فيلم روائي طويل أسترالي.